Vyškov nasadil brankáře z Lyonu! Kamerunec však postup přes Zlín nevychytal

Jedničkou nováčka F:NL je třicátník Martin Šustr. Za ním roste Essele Boris Junior. Po pár startech za béčko Vyškova dostal šanci ukázat se v poháru proti Zlínu. V první půli ho pokořil utaženou ránou k tyči Gruzínec Vakho a ve 114. minutě po divočině v šestnáctce Lukáš Vraštil. „Myslím, že chytal dobře. Situaci před mým gólem asi nevyhodnotil úplně, jak by měl. Zaplaťpánbůh pro nás,“ ulevil si Vraštil, jenž při absenci Cheicka Condeho a Marka Hlinky nastoupil ve středu zálohy. Tam čekejte univerzála i příští neděli proti Hradci Králové, neboť Hlinka doléčuje zranění a Conde má stopku za karty.

Zlín po čtyřech porážkách v lize výsledkově zabral. Razantní výkonnostní progres však na stadionu v Drnovicích nepředvedl. Domácí Marek Vintr ve druhé půli vyrovnal a jeho bratr Ondřej pak trefil z halfvoleje tyčku. Favorit měl namále. Až v nastaveném čase měl navrch, a to hlavně fyzicky. Než stihl dojít vyrovnaný duel do pokutových kopů, udeřil ve skrumáži Vraštil. V Drnovicích hrál vůbec poprvé. „Je to tady útulné. Sympatické fotbalové prostředí. Tribuny jsou blízko, diváci fandili. Přišlo hodně lidí, kulisa byla příjemná. Překvapilo mě to,“ pochvaloval si.

Svůj zásah věnoval babičce, věrné fanynce. „Je to pro nás velká úleva a psychická vzpruha. Byl to boj. Gólem se trošku dostali na koně. My jsme nedali nějaké šance a Vyškov byl nebojácný. Šel si za tím. Nechtěli jsme, aby to došlo do penalt. To už je loterie,“ prohlásil sedmadvacetiletý autor postupové trefy. „Jsem šťastný, že jsme to po sérii nepříznivých výsledků zvládli vítězně. Nakonec jsme je v závěru přetlačili. Takhle bych to shrnul.“

Kde se vzal v bráně druholigisty Kamerunec? Na jih Moravy poslal Borise Juniora majitel klubu Kingsley Pungong ze společnosti Rainbow Sports Global. Stejně jako předtím záložníka Bienvuena Kanakimanu (21) z Burundi. Z Chrudimi pak v klubu hostuje dvoumetrový Ahmed Fofana. Původně stoper, jehož kouč Jan Trousil v průběhu podzimu při rozsáhlé marodce přesadil do útoku. „Byla to z nouze ctnost, ale ukázalo se to jako výborná volba. Musím trenéra pochválit, že na to měl koule,“ ocenil sportovní manažer Zbyněk Zbořil. „V Příbrami začal na stoperu, ve dvacáté minutě šel nahoru a tím se ten zápas zlomil.“

Dva Afričané už dohromady nasázeli osm gólů! „Chrudim si ho určitě stáhne,“ říká Zbořil směrem k Fofanovi. Kanakimana, jenž už zaujal i prvoligové celky, je momentálně zpátky doma a řeší problém s vízy. „Návrat obrečel. Snad to dopadne dobře a do konce podzimu nám ještě pomůže,“ přeje si. Je možné, že hned po polovině soutěže o něj Vyškov přijde.

V poháru to vzadu jistil Boris Junior, jenž má za sebou francouzská hostování v Amiens a Bourg-en-Bresse. Mezinárodní projekt je v plném proudu. „Brali jsme ho s perspektivou, výhledem do budoucna. Pro podzim jsme měli gólmanskou otázku vyřešenou. Proti Zlínu jsme ho chtěli ho vidět v plné permanenci. V tréninku působí velmi dobře a za béčko se jevil tak, že tam nemá co dělat,“ usmál se manažer MFK, jenž v zimě čeká další várku cizinců tmavé pleti.

Měli by přijet tři - a rovnou posily. Vesměs hráči do ofenzivních křídelních prostor. Samozřejmě mladíci kolem dvaceti let s perspektivou budoucího prodeje. Tahle cesta se Vyškovu vyplácí. S exotickými talenty má klub pozitivní zkušenosti. „Jsou to pokorní kluci. Mají něco, co naši hráči nemají. Je s nimi absolutní spokojenost. Ne všude to tak funguje,“ zaklepal na dřevo Zbořil.