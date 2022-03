STOP na semifinále pro střelce Hradce. Může za to podivné pravidlo

Podivný český zvyk ovlivní také semifinále domácího poháru. Borec hostující z tábora soupeře nemůže proti mateřskému klubu nastoupit. Nebo jeho stávající zaměstnavatel, v tomto případě Hradec, musí zaplatit pokutu jdoucí do statisíců. V zahraničí je něco takového tabu, v tuzemsku (bohužel) obvyklé.

Sumu Hradec nevytasí, proto Filip Kubala, útočník toho času v rozletu, bude sledovat páteční boj o finále pouze z tribuny. Před pár dny přitom říkal: „Semifinále jsem nikdy nehrál a myslím si, že ani spousta kluků z kabiny. Moc se na to těším.“

Má smůlu.

„Hrozně mě to mrzí. Je to už třetí zápas v sezoně, který nebudu proti Slovácku hrát. Určitě bych si chtěl tenhle zápas zahrát. Někteří kluci, co jsou na hostování, tak zápasy proti svým klubům hrát nechtějí, ale já bych hrát chtěl, zvlášť když jde o semifinále poháru. To bych hrál poprvé v kariéře. Věřím, že to kluci zvládnou,“ pronesl.

V to věří celá černobílá komunita. Jenže Kubalova absence je oslabení. Bezesporu. Dvaadvacetiletý rychlík sice na podzim spíše paběrkoval, byl střídajícím hráčem. Jenže po zimní pauze se chytil, je velmi výrazný. Vždyť naposledy proti Zlínu si vzal na hrb hned dvě penalty. První proměnil, druhou ne. Hradečtí zvítězili, takže nebyl na paškále, ale ukázalo se, že jeho role v aktuálně šestém celku ligy roste.

„Vždycky to může být trochu problém, když vypadne někdo ze základní sestavy, ale zase to tak nevnímám. Osobně pohár se Slováckem beru dost vážně, i z toho pohledu, že jsem tam hrál. Chci to dokázat, takže s klukama žiju v kabině, dělám všechno, určitě bude také odměna. Doufám, že se postup podaří,“ vykládá.

V to věří celý Hradec. Do finále poháru by se dostal poprvé od roku 1995, kdy nakonec trofej uzmul. Je to jeden z jeho dvou největších úspěchů, tím hlavním je mistrovský titul v roce 1960. „Když už jsme takhle daleko, přistoupíme k tomu s maximální zodpovědností a chceme jít dál,“ řek asistent Stanislav Hejkal.

Tradičně promluvil před pohárovým duelem on, hlavní kouč Miroslav Koubek z pověrčivosti zůstává vzadu. Pomůže tenhle rituál Votrokům? I bez Kubaly?