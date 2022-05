Dojatý Svědík po triumfu: Největší emoční úspěch! Sparta nemá plán B

Ukažte na něj, za ním jde velký úspěch malého klubu. Trenér Martin Svědík (47) dovedl Slovácko k historickému triumfu v domácím poháru po výhře 3:1 nad Spartou . A dost možná rovnou do 3. předkola Evropské ligy. „Tož pro mě je to nejlepší tiskovka za celou sezonu. Můžu povídat uvolněně,“ culil se kouč, jenž by měl vést tým i v příští sezoně. Zatím to nevypadá, že by na něj dosáhla Sparta či některý ze zahraničních klubů. Třináctého června nejspíš rozjede další letní přípravu v Uherském Hradišti...

Je vidět, že jste se opravdu uvolnil...

„Cíl, který jsme si v průběhu sezony dali, se stal skutečností. Byl to sen. Chtěli jsme zvednout nad hlavu pohár a mužstvo si za tím od začátku do konce šlo. Víc než Sparta. Po všech stránkách zaslouženě jsme vyhráli. Jediná nepříjemná situace bylo snížení na 1:2, ale viděli jste, že tým okamžitě reagoval dalším gólem. Ve druhém poločase soupeř hrozil ze standardních situací. Jiný moment si nepamatuju. Naopak my jsme hrozili neustále. Dobře jsme sbírali odražené balony od Regina Cicilii a vytvářeli jsme na Spartu tlak. Z toho vyplývaly dobře rozvinuté útoky a šance. Byli jsme i důraznější.“

Není smutné, jak hluboko klesla Sparta?

„Bylo vidět, že nemá plán B. Takhle mi to přijde, ale nechci se pouštět do větších rozborů. Když je utkání soubojové a jde o odražené míče, nedokáže tomu čelit. Jenom fotbalově nás nepřehraje. My jsme na ni byli výborně nachystaní. Nedovolili jsme jí hrát kombinační fotbal. Děkuji všem, hlavně hráčům. Jsem s nimi čtyři roky a po závěrečném hvizdu se mi promítlo, jak jsme s nimi začínali pracovat a kam až jsme se dostali. Pro mě je to neuvěřitelné. Musím před mužstvem smeknout. Po čtvrtém místě v minulé sezoně nám nikdo nevěřil, že to můžeme zopakovat. A my jsme k tomu ještě přidali zisk poháru. Pro nás je to jako vyhrát titul. Známe realitu a víme, kde je naše místo v dlouhodobé soutěži. Pohár můžete zvednout nad hlavu třeba jen jednou za život. V 89. minutě jsem už byl přesvědčený, že to dotáhneme do vítězného konce. Viděl jsem, jak kluci lítají, u některých nebyla patrná žádná únava. Takový Mára Havlík? Úžasný výkon!“

Horejše zklamala Sparta: Čekal jsem daleko víc. Z omlazení může těžit za dva roky Video se připravuje ...

Vypadalo to, že je tým opravdu skvěle nachystaný.

„Neměl jsem před zápasem až takovou obavu, protože jsem viděl, že si mužstvo za tím kompletně jde. Byly tam emoce. Vedli to zkušení Kadlec, Hofmann, Petržela, šlo to přes pracovité hráče Sadílka, Havlíka. V klubu není moc pracovníků, ale jsou tu obětaví lidé, na které nesmím zapomenout. I pro ně je to ocenění. Máme samozřejmě skvělé fanoušky. Musíme poděkovat našim rodinám, které s námi žijí. Ten pocit štěstí je úžasný. Buďme rádi, že žijeme ve svobodné a teď i ve zdravé zemi. Je to největší emoční úspěch v mé kariéře. Po zápase bylo dojetí. Když vyhrajete trofej, je to opravdu pocit euforie, štěstí. Chtěl jsem to zažít. Ještě jsem v podstatě nic nevyhrál. Káca (Michal Kadlec) jednoznačně deklaroval, že to chce pro Slovácko získat a zapsat se do dějin klubu. Úžasné!“

Kam se může tento tým s nejvyšším věkovým průměrem v lize posouvat?

„Nikam. Naopak bude stagnovat. Může si možná držet výkonnost, ale určitě nebude růst. Musíme koukat i na ročníky hráčů a přivést náhrady za starší hráče, abychom měli posty zdvojené. Ten mladší hráč ale musí mít kvalitu. Je to zodpovědnost i vedení. Hrajeme Konferenční, možná dokonce Evropskou ligu. Nechci, aby to dopadlo jako minulý rok. Máme zodpovědnost vůči koeficientu, České republice. Nechceme selhat.“

Budete u toho i vy?

„Teď po zápase nenasvědčuje tomu, že bych neměl být. Samozřejmě se můžou stát nějaké jiné věci. Ale já mám připravenou přípravu, jména posil. Jede mi dál smlouva. Pokud se nestane nic zásadního, budu pokračovat ve Slovácku.“

Dva góly vstřelil ve finále obránce Petr Reinberk, rekordman v počtu zápasů za Slovácko. Hezký příběh, co?

„Peťa byl odměněný. Od mého příchodu udělal progres, společně s Kalim (Janem Kalabiškou) jsou z nich moderní krajní beci. I když mají nějaký věk. Podívejte se, že beci zase rozhodli utkání. Na Kalabišku byl penaltový faul a Rambo dal dva góly. Oni pochopili, co po nich chci. Jsem náročný trenér na detaily, dám klukům pocítit, když děláme triviální chyby. Na druhou stranu oni vědí, že se o mě můžou opřít v lidskosti a těchto věcech. Máme s mančaftem výbornou symbiózu. To vidíte v dobrých i ve špatných momentech. Mužstvo táhne za jeden provaz a toho si nesmírně vážím. Celou sezonu šlapalo úžasně. Nějaké výkyvy tam byly, ale na to mělo vzhledem k šíři kádru i právo.“

Jste slavící typ?

„Jsem slavící a veselý typ. (úsměv) Nemám špatnou opici, ale veselou. Doufám, že ji dnes budu mít, abych se po tom celém roce uvolnil. Jinak si po zápase nic moc nedávám. I ze mě to teď spadne. Připojím se ke klukům. Oni jsou zvířata, v čele s Milanem Petrželou. Míla už mi sliboval, co mě čeká. Nebude to nic jednoduchého. Musím se pochlubit, zhubnul jsem dvanáct kilo. Pít už zase můžu a teď mi to bude všechno úplně jedno. (úsměv) Dopředu jsme nic neplánovali, já jsem na tohle pověrčivý. Když jsem viděl, že ani nemáme ani šampaňské na přípitek, ani vedení asi nic neplánovalo. Takhle je to lepší a euforie větší.“

Nezkazili vám dojem ze závěru utkání policisté se psy, kteří se nahrnuli za lajnu u střídaček?

„Pro mě je to nepochopitelné. Myslel jsem si, že nás snad jdou obsadit…Ti psi hráli chvíli fotbal za hráče, protože byli až ve hřišti. Moc jsem to nepochopil. Do rázu zápasu se skvělou atmosférou to vůbec nezapadlo. Zklamalo mě to.“

Slovácko - Sparta: Kadlec nechtěl hrát kvůli psům u lajny Video se připravuje ...

Dokážete na pár dnů vypnout?

„Mám skvělou rodinu a ženu. Mám úžasné děti, které se bohužel nemohly tohoto utkání zúčastnit, protože syn je nemocný. Hrozně se těším, že budu konečně s nimi a budu se moct synovi věnovat. Je mu šest roků, začal hrát fotbal a já u některých věcí nejsem. To mě strašně mrzí. Doufám, že využiju volno k tomu, abych viděl nějaký jeho zápas. Rodina mě velmi nabíjí. Když si potřebuju od fotbalu odpočinout, pomáhá mi. Navíc máme skvělé sousedy. Už se těším, že to oslavíme i s nimi.“

Počítáte dál s Michalem Kadlecem a Riginem Ciciliou, jimž končí smlouvy?

„Káca bude pokračovat a Regi už má taky myslím podepsáno. Určitě odejde Venca Jurečka. Nevíme, co Sáďa (Lukáš Sadílek). Musíme nahradit tyhle hráče a přivést ještě další, abychom byli konkurenceschopní. Je potřeba udělat konkurenční prostředí, i když je mi jasné, že tady nebude třicet hráčů jako ve Slavii. Budeme hrát dvě soutěže. Podívejte se, jaké problémy se záchranou měl Jablonec, který hrál skvěle ve skupině Konferenční ligy. Dojeli na to, měl užší kádr a hodě zraněných. Člověk to sleduje a chtěl by se z toho poučit. Příprava je poměrně dlouhá, času a prostoru na vyladění bude hodně. Chci, aby zůstala zachována i gólmanská trojka, kterou jsme měli v této sezoně. Všichni tři byli velmi dobří. Poprali se s tím se ctí a pomohli nám.“

Nahradíte střelce Václava Jurečku, jehož jste v zimě podržel, i když odmítl podepsat nový kontrakt?

„Co bychom si pomohli, kdybychom ho nechali sedět?! Je jasné, že takového hráče chcete využít i na jarní část. Já vždycky chci mít co nejsilnější mančaft. Hráče budu jako trenér chránit. Když se chovají slušně a makají za tým, není důvod, aby byli odstavení. Takhle to bylo tady vždycky zavedené. Věřil jsem, že nám Venca pomůže a to se potvrdilo. Ve finále poháru na sebe vzal penaltu a proměnil ji. Je potřeba mu poděkovat a popřát mu hodně štěstí do dalšího angažmá. Hlavně mu přeju, aby si dobře vybral. Venca potřebuje důvěru. Snad nebude vybírat jako strýček Skrblík, jak mu tam lítají dolarovky. (úsměv) Věřím, že bude vybírat rozumem a taky trošku srdcem.“