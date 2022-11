Kapitán plzeňských katů: Letadlo nemáme, na Bohemku jedeme vlakem

Po senzačním vyřazení mistrovské Plzně se fotbalisté třetiligového Hlučína chtějí ukázat i na půdě Bohemias Praha. Na sobotní osmifinále MOL Cupu do Prahy vyráží společně s fanoušky vlakem. „Letadlo nemáme, jedeme vlakem,“ pousmál se hlučínský kapitán Radim Plesník v narážce na to, že Plzeň na pohárový zápas do Hlučína využila letecké spojení. „V sobotu ráno nasedáme a vyrážíme směr Praha. Chystají se i fanoušci, nevím přesně, jakými spoji, ale třeba mí rodičové jedou o vlak později.“

V Moravskoslezské lize drží FC Hlučín parádní druhé místo a formu ukázal i v MOL Cupu. Postupně se prokousal přes divizní Krnov (7:0) a Bohumín (3:0), druholigovou Líšeň (2:0) a naposledy senzačně i přes Plzeň (3:2), úřadujícího mistra a účastníka Ligy mistrů. V Praze s Bohemians hraje Hlučín v sobotu od 16 hodin „Těšíme se moc, další konfrontace s ligou, očekávání i natěšení jsou velká,“ říká Plesník.

Po vyřazení Plzně si řada hráčů Hlučína přála Spartu. Ta ale bude v sobotu hrát v Ostravě s Baníkem (15). „Nevadí, priorita je teď Bohemians 1905,“ říká Plesník. „Jedou i kluci, co jsou dlouhodobě zranění, širší kádr. Myslím, že bude i dost fanoušků, věřím v pěknou kulisu i zápas.“

Dovolenky a uvolňování z práce si fotbaloví amatéři díky víkendovému termínu složitě vyjednávat nemuseli. „Někteří kluci, třeba i já, máme víkendové šichty, ale o utkání jsme věděli dopředu, každý si čas přizpůsobil. A kdyby tam práce přece jenom byla, vzala by se dovolená. Měli jsme čas se zařídit.“

Radim Plesník, šestadvacetiletý stoper a hlučínský kapitán, pracuje v Ostravě jako trenér ve fitness centru. Do parády si bere i kolegy z týmu. V minulosti se v jednom družstvu potkal i s karvinským odchovancem Davidem Puškáčem, který teď sází ligové branky právě za Bohemians.

Vyřadili jsme mistra! Podívejte se, jak Hlučín slavil pohárový triumf s Plzní Video se připravuje ...

„S Puškym jsme byli v přípravě v Petřkovicích, asi tak šest let zpátky, když ještě hrával třetí ligu,“ vzpomíná Plesník. „Pak vystřelil do Opavy, potom do ligy. Nevím, jestli si na mě ještě vzpomene, já ho v lize sleduji pravidelně. Útočník velkých kvalit, pokud by nastoupil, byla by to i pro mě velká motivace ho ubránit, udělat pro to na hřišti maximum. S respektem, ale žádný strach!“

Taktika bude podle kapitána podobná jako v duelu s Plzní. „Jasně, že si takové zápasy chcete v prvé řadě užít, ale hlavně je třeba poctivě pracovat a nechat na hřišti všechno. Stavět na poctivosti, běhání, soubojích. A když se objeví okénko, tak to zkusit využít.“

Ligového rivala by rádi znovu uvítali doma, pro Hlučín by to byl svátek. Nicméně i cestu do Prahy berou hráči i realizační tým jako zážitek. „Hrajeme MSFL, do Prahy nejezdíme vůbec, nejdál do Jihlavy nebo Velkého Meziříčí,“ přitákává Plesník. „Teď nás čeká Ďolíček, Bohemka, velká událost. Ohromně se těšíme, že si zahrajeme na ligovém stadionu. A v parádní kulise. Fanoušci Bohemians jsou výborní, našich bude v ochozech, věřím, taky dost. Bude to zážitek.“