Plzeň do čtvrtfinále. Otočku na Hané režíroval Šulc. Týmy počítaly „padlé“

Západočeši si museli poradit bez reprezentantů Jirky, Staňka, Dweha či Chorého, k tomu je na marodce nejlepší střelec Durosinmi. Takže šel na hrot Jan Kliment, do základu se vrátil kapitán Lukáš Hejda. A poloprázdné tribuny se těšily, že oslabené sestavy soupeře Jílkovi hoši s takřka kompletní sestavě využijí. Šli na to zhurta, hned na začátku druhé minuty měl šanci útočník Juliš, ovšem kanonýrské vlohy neprodal a na teenagera Viktora Baiera poslal slaboučký pokus.

To neplatilo pro domácího kapitána Radima Breiteho, jenž se kousek za vápnem opřel do Zmrzlého přihrávky a ránu pravačkou po zemi utáhnul přesně k tyči. Viníci gólu? Pravý bek Cadu skočil na Zmrzlého zasekávačku a dovolil mu nahrát. Na hranici šestnáctky pak byl Breite úplně sám, Lukáš Kalvach k němu přiběhl pozdě.

Neuvěřitelný moment přinesla 12. minuta. Po Kalvachově přímáku omylem vypálil na vlastní bránu stoper Jakub Pokorný a brankář Tomáš Digaňa vyrazil balon na brankové čáře před sebe. K dorážce se dostal Pavel Šulc, zblízka trefil tyčku. Vyrovnání tak bylo na Caduovi. Ten měl před sebou odkrytou branku, ovšem z úhlu trefil míč rovnou do ležícího Digani. Zmařená megatutovka.

Hosté se nicméně do toho obuli. Hlavičkující Šulc donutil Digaňu k tygřímu skoku k tyči. To bylo další varování, z něhož se Sigma nepoučila. Takže následoval dvojitý trest. Po ose Sýkora-Vlkanova napnul síť z malého vápna Brazilec Cadu a za necelé tři minutky už to bylo 1:2. Domácí už pokračovali bez zraněného tahouna Jana Vodháněla, když Adam Vlkanova poslal před branku přízemní centr, Jan Kliment ho krásně zabalil pro sebe a patičkou postrčil míč vedle sebe Šulcovi. Ofenzivní šikula tentokrát už věděl přesně, co s ním. Suše ho poslal podél gólmana a Viktoria otočila skóre.

Také jí však odpadl jeden kus, ještě v první půli odstoupil se zdravotními problémy stoper Václav Jemelka, olomoucký odchovanec. Následoval ho další Sigmák, obránce Pokorný si při běhu natáhl sval a po půli už se na plac nevrátil. Stejně jako jeho parťák Filip Novák.

Hanáci s rozbitou jedenáctkou pohrdli vyrovnáním hned po přestávce, kdy Lukáš Kalvach nechtěně nalil balon Julišovi, který podruhé selhal. Svou ránu otřel pouze o pravou tyč. Z tohoto se dalo vytěžit mnohem víc. Stejně jako ze Zmrzlého střely levačkou, kterou vytěsnil mladík Baier. Sigma dřela, ve druhém poločase si říkala o druhou trefu. Ovšem do finále žádnou akci nedotáhla.

Na druhé straně naopak napálil Jan Sýkora tyč, a když Šulc lehce obskočil Zmrzlého, bylo hotovo. Krátké sólo vyřešil dynamický záložník bravurně, na jeho zakončení Digaňa nedosáhl.

Svůj smolný večer dovršil Juliš tím, že po Baierově zaváhání v rozehrávce trefil stopera Robina Hranáče, který stihl doběhnout do středu prázdné brány. A přesně tam mířila útočníkova rána.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Breite Hosté: 17. Cadu, 20. Šulc, 72. Šulc Sestavy Domácí: Digaňa – Křišťál (74. Fiala), Pokorný (46. Navrátil), Vraštil, Novák (46. Sláma), Zmrzlý – Zorvan, Breite (C), Pospíšil – Vodháněl (16. Fortelný), Juliš Hosté: Baier – Cadu, Hejda (C), Hranáč, Jemelka (28. Kopic) – Traore, Kalvach – Sýkora (90+1. Řezník), Šulc, Vlkanova (83. Mosquera) – Kliment (83. Bucha) Karty Domácí: Vraštil, Navrátil Hosté: Hejda, Vlkanova, Kliment Rozhodčí Černý – Antoníček, Hurych Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 4 066 diváků