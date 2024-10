Plzeň v Ústí: body Vašulína i nervy v závěru. Hejdovo smolné zranění

Solidně zaplněný stadion v Ústí se těšil na mimořádné fotbalové odpoledne. Populární klubová moderátorka Táňa Bystroňová na úvod zazpívala ve výrazných zelených šatech českou státní hymnu a šlo se na věc.

Hosté dlouho nepřipouštěli žádné pochyby o postupu do dalšího kola. Dvakrát pálil Daniel Vašulín, připravil i asistenci pro Jana Palusku, který vstřelil první branku za plzeňské áčko. Hlavičkou se prosadil také Jak Kopic, dvakrát dobře nacentroval Jhon Mosquera. Nicméně domácí snížili v divokém závěru z 1:4 na 3:4 a Viktoria měla na kahánku.

„Výsledek 4:3 nevypadá úplně dobře, ale úkol jsme splnili. Průběh zápasu šel pro nás, dali jsme čtyři góly. Ale závěr se nám nepodařil, nebylo to ideální. V pohárech nikdy nevíte, co se může stát, jedna akce může změnit ráz celého utkání,“ hodnotil duel asistent Viktorie Marek Bakoš.

Plzeň dle očekávání výrazně protočila obvyklou sestavu, v náročném programu ji čeká už v neděli výjezd na Slovácko. Z obvyklého základu šel na hřiště pouze stoper Václav Jemelka, jenž se o poločase dle plánu vyměnil se Sampsonem Dwehem.

Do akce šli hráči z užší rotace, kteří zaručili favoritovi utkání na place vysokou kvalitu – Jan Kopic, Erik Jirka, Alexandr Sojka, Jiří Panoš nebo Daniel Vašulín.

Viktoria ani v nabitém kalendáři nechtěla cokoliv podcenit, zejména proto, že vítěz MOL Cupu má pro nadcházející sezonu zaručený přímý postup do Evropské ligy. Přesto si závěr zápasu zkomplikovala, domácí před solidní návštěvou celkem třikrát skórovali a hnali se do posledních vteřin za vyrovnáním.

„Svátek fotbalu jsme si všichni užili, tohle jsou přesně mé bláznivé výsledky. Dočkali jsme se toho, že hlavní tribuna křičela Ústí, do toho, to bylo nádherné. Kdybychom byli zkušenější, mohli jsme jim zatopit víc. Ale chtěli jsme to na konci hrát jako Manchester City, jenže na to máme zatím jenom ty dresy,“ pousmál se domácí trenér Svatopluk Habanec.

Vůbec poprvé v sezoně nastoupili v plzeňském základu mladý stoper Jan Paluska (19), Matěj Valenta (24) nebo kapitán Lukáš Hejda (34). Plzeňský lídr měl obzvlášť smůlu, na place totiž vydržel pouze 28 minut. Podklouzl při obranném zákroku a po neplánovaném rozštěpu zůstal s bolestivou grimasou ležet na trávníku. Plzeňští lékaři ihned signalizovali, že musí střídat, velmi brzy se svlékl obvyklý člen základu Svetozar Markovič.

„Nebylo to dobré, zasekla se mu tam noha, počkáme na podrobnější vyšetření. Nelze teď od boku střílet dobu, jakou bude chybět. Šlo o svalový problém,“ řekl po postupovém duelu Bakoš. „Věřím, že to nebude nic vážného, Lukáš se po dlouhé době dostal do zdravotní pohody a základní sestavy,“ mrzelo střelce utkání Vašulína.

Po herní stránce neměla Viktoria ve svém prvním utkání aktuálního ročníku MOL Cupu dlouho větší problémy. Dvakrát přesně nacentroval Jhon Mosquera – pravou i levou, přesné pasy hlavou zužitkovali Vašulín a Kopic. Zkušený křídelník gólově brzy zareagoval na domácí srovnání, kdy pohlednou a rychlou ofenzivní akci přesně zakončil Daniel Richter.

Zápas si bude velmi dobře pamatovat Paluska. Mládežnický reprezentant dostal v áčku šanci po dlouhé době, kdy bojoval se zraněním a následně musel čekat na příležitost mezi náhradníky. Proti Ústí korunoval solidní výkon brankou na 3:1 –Vašulín skvěle zapracoval ve vápně, sklepl balon na dobře postaveného Palusku a ten vstřelil premiérový gól za první tým Viktorie v soutěžním zápase.