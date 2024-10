Pavelka: Po Plzni proběhla bouře, hodně věcí k vyříkání. Panika tu není

Asistent Jens Askou řekl, že byly v kabině po Plzni velké emoce. Co se dělo?

„Bouře byla, myslím, že se objevilo hodně věcí, které bylo potřeba si vyříkat. Nebylo to jen o posledním víkendu, ale trvá to už pár týdnů, kdy nám neladily některé detaily a Plzeň byla vlastně takový vrchol. Takže den potom byl hodně intenzivní. A důležitá byla naše reakce, chtěli jsme to vykopnout zpátky na vítěznou vlnu, což se povedlo. Bylo hodně změn, ale plán jsme plnili.“

O jaké detaily šlo?

„Úplně bych do toho nezabíhal, jsou to interní věci, které se řeší v kabině. Ale základ je takový, že jsme se potřebovali vrátit k principům, které jsme opustili, což se projevilo v zápasech.“

Můžete být přesto konkrétnější?

„Chyběl nám trochu hlad po vítězství, což byl asi takový největší point.“

Qazim Laci nastoupil na postu levé desítky, vlastně na křídle. Jaký vliv to mělo na hru týmu? V čem to bylo rozdílné?

„Bylo to jiné, ale to rozestavení bylo přesně proto, abychom tam měli kreativnějšího hráče ve chvíli, kdy budeme potřebovat přečíslit střed, což se nám přesně povedlo u prvního gólu. Chtěli jsme, aby to fungovalo trochu víc, ale Brno dobře bránilo a my jsme nebyli schopni dostat balon na Qazima včas. Zvládl to velice dobře, je to inteligentní hráč, takže mně se s ním hrálo v tomhle systému dobře.“

Poprvé se ukázal Elias Cobbaut, soupeř Roman Potočný o něm řekl, že je nechuťák. Co vy na to?

„Lépe bych to neřekl. On je velice agresivní, silový, rychlostní. Je to levák - a ti jsou vždycky zajímaví na balonu. Ale hlavně je to vítězný typ. Myslím, že to může být další zajímavá možnost do rotace nebo si řekne o ještě vyšší vytížení. Trochu bojoval se zraněními, a tak to bude na něm. Ale od té doby, co je zpátky, ukazuje, že má kvalitu a hodně nám pomůže.“

Pomůže vám vítězství směrem k duelu s Baníkem?

„Myslím, že jsme se nakopli už v pondělí. Můžeme ale mluvit, ukazovat, polemizovat, jak dlouho chceme, ale důležitá je reakce na hřišti. První krok se nám povedl, jenže důležitější bude v sobotu. Myslím, že dole nejsme, jen jsme prostě nezvládli pár zápasů. Že by tady byla nějaká panika, to ne.“