Nechuťák Cobbaut! Při startu za Spartu štípal a kopal, ukázal silnou levačku

Dorazil na poslední chvíli, jen pár dnů před uzavřením transferového okna jako reakce na dlouhodobé zranění Imanola Garcíi, jiného levonohého obránce. Ovšem vše se stihlo tak, aby Elias Cobbaut byl na začátku září zapsán na soupisku pro Ligu mistrů. „Ale bohužel ho přibrzdilo zranění,“ litoval v rozhovoru pro klubový web asistent Jens Askou.

Belgičan, který v listopadu 2019 zapsal jediný start za reprezentační áčko, se potýkal se svalovým zraněním. Vynechal hned první tréninky s týmem, byl mimo nominaci až do nedělního ligového šlágru s Plzní (0:1), který proseděl na lavici.

„Během zranění jsem viděl jeho přístup v posilovně, měl touhu a chtíč, aby co nejdřív zasáhl do zápasu. Je to bojovník,“ řekl Friis.

Do zápřahu se vrátil už před několika týdny, poprvé do akce naskočil na letenském trávníku v pohárovém střetnutí proti Zbrojovce. Absolvoval celé utkání a zapsal první soutěžní start poprvé od letošního května (devět minut za belgický Mechelen)! „Budu opravdu zvědavý na to, co předvede. Jsme rádi, že Eliase máme k dispozici,“ pronesl už před výkopem Askou, jenž má v realizačním týmu trenéra Larse Friise na povel detaily v defenzivní hře.

Anketa Kdo je vážnějším vyzyvatelem Slavie v boji o titul? Plzeň Sparta

Postavil se na pozici levého stopera, kde ještě v minulé sezoně figuroval Ladislav Krejčí. Po jeho červnovém odchodu do španělské Girony místo něj hráli Asger Sörensen nebo Jaroslav Zelený. K nim nyní přibyl další, Cobbaut se stal třetí variantou.

„Je velice agresivní, silový a rychlostní typ. Jako levák je zajímavý na balonu, což je vidět. Patří mezi vítězné typy. Co je zpátky po zranění, ukazuje, že má kvalitu,“ uvedl záložník David Pavelka.

Test proti druholigovému Brnu, které v tomto ročníku hraje na spodku tabulky druhé ligy, není příliš vypovídající. Sparťané jindy čelí daleko těžším vahám, v nejvyšší české soutěži i v Lize mistrů. Přesto obránce, jenž natvrdo přišel z italské Parmy, nastínil své přednosti i slabiny.

Nebál se jít do kombinace, z jeho kopaček létaly prudké přihrávky na krátkou i delší vzdálenost. Měnil si balon se středopolaři Davidem Pavelkou nebo Markusem Solbakkenem, na útočníka Victora Olatunjiho směřoval progresivní nahrávku za obranu. Zkazil asi jedinou, na vzdálenost deseti metrů minul u lajny stojícího Martina Suchomela.

„Má dobrou levou nohu, neztratí se v kombinaci a je velmi silný. Souboje podstupuje se zdravou mírou agresivity a chutí z každého z nich odejít jako vítěz. Hraje s vášní a navíc je charakterově správně nastaven,“ popsal Cobauttovy přednosti asistent Askou.

Věřte, že Letenští v zádech s Vojtěchem Vorlem, gólmanskou dvojkou, nebyli pod tlakem. Zbrojovka startovala kupředu ojediněle, proto se 26letý stoper nedostal pořádně do sprintu nebo tvrdého souboje.

V první půli jen pohotově vyrazil proti míči, když předskočil Romana Potočného, někdejšího prvoligového útočníka Liberce, Českých Budějovic nebo Baníku. Uprostřed hřiště pak podstoupil tvrdší souboj s o hlavu menším Davidem Poláškem (17 let), neustál ho a ještě k tomu porušil pravidla, pomohl si faulem. „Byl hodně nepříjemný. Jsem trochu poštípaný, pokopaný. Je to pěkný nechuťák,“ líčil Potočný. „Líp bych to neřekl,“ reagoval s úsměvem Pavelka.

Kromě defenzivní činnosti může Spartu posunout při standardních situacích, vždyť výškou atakuje 190 centimetrů. Při útočném přímém kopu zavíral zadní tyč, při rohu se pohyboval v nebezpečném prostoru kolem penaltové značky. Byť tentokrát nebyl hrozbou.

Šlo teprve o první náznak a krok po dlouhé pauze. Jestli dobře zapadne do sparťanského herního stylu, jak při představení belgické posily tvrdil sportovní ředitel Tomáš Rosický, se ukáže až v následujících měsících.