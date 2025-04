Hapal po postupu: Rotace? Báli jsme se prodloužení. Spokojenost s Kornezosem

Uspěli jste na hřišti těžkého soupeře a jste po šesti letech v semifinále poháru. Spokojenost?

„S postupem spokojený jsem. Nebyl to ale kvalitní fotbal, byl to fakt jen boj, hodně soubojový zápas. Zadní řady dominovali nad útoky. Bylo tam spoustu nepřesností způsobených nekvalitním terénem. Jablonec po obdržené brance možná působil víc fotbalově, ale my moc chyb neudělali. V soubojích, na které jsme hráče chystali, jsme obstáli.“

Čekal jste, že to Tomáš Rigo zkusí z přímého rovnou na bránu?

„Měli jsme myšlenku, že to bude centrovat. Ale po debatě mezi hráči bylo vidět, že si věřil. My už to pak na lavičce čekali a předsunuli jsme do vápna hodně hráčů, aby soupeř čekal centr.“

Udělal jste oproti víkendu pět změn. Bylo velké dilema sahat do sestavy?

„Pět změn od zápasu se Spartou? Já bych to tak neviděl. Bral bych tak Jana Jurošku, který toho moc neodehrál, a Georgiose Kornezose, který nastoupil po zdravotním problému. Ostatní jako změny neberu, Patrik Kpozo, Tomáš Zlatohlávek a Filip Kubala do zápasů pravidelně chodí. Prostě jsme se rozhodli pro ně.“

Zároveň jste prorotoval více než v předchozím kole s Pardubicemi. Musíte už v závěru sezony více rozkládat síly?

„Není to tím, že by nám ubývaly síly. Ale za dva dny hrajeme na Dukle a měli jsme strach, že se bude prodlužovat. Dokonce to k tomu spělo, viděli jsme, že kdo udělá chybu, prohraje. Kdyby Jablonec vyrovnal, některé hráče by to stálo před víkendem 120 minut sil.“

Jak se vám líbil Kornezos? Působí klidným dojmem…

„Jsem spokojený. Nastoupil po dlouhé době, měl problémy fyzického rázu, na těch zapracoval. Teď už je na českou ligu připravený. Z předchozích utkání ho vyhodila menší viróza, tak jsme na něj museli čekat. Jsem hrozně rád, má parametry velice dobrého stopera, navíc rychlostně vybaveného.“

Naopak Tomáš Zlatohlávek šel dolu hned po půli. Bylo to kvůli soubojové složce?

„Nemyslím si. Odpracoval to, střídání jsme měli připravené, Erika Prekopa jsme chtěli na druhou půli. S výkonnostních důvodů to nebylo.“

Je to další důkaz toho, že máte široký nadupaný kádr?

„Přesně to hráčům tvrdíme, každý je velice důležitý, ať hraje, nebo nehraje. V týmu je dobrá rivalita, může nastoupit prakticky každý.“

Jak velká motivace je vyhrát pohár?

„Obrovská. Uvidíme, kdo nás dál bude čekat. Ale za pár dní hrajeme na Dukle a to je také priorita.“

Naposledy jste v Jablonci prohráli, nebyl to pro vás trochu strašák?

„Prohráli jsme, ale odehráli jsme tu výborný zápas, bylo to kvitováno v médiích. Domácí nás zlobili z brejků a udeřili ze standardek. Tentokrát jsme všechny ty rohy ubránili a kromě jedné situace soupeř nic moc neměl. Bránění defenzivních standardek byl určitě největší rozdíl. A ačkoliv máme fotbalisty jako Ewerton nebo Tomáš Rigo, připravovali jsme je čistě na soubojové věci. Protože víme, že terén tu v pořádku není.“