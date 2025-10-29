ONLINE: Zlín - Slavia 0:0. Sanyang, Chytil, Prekop či Hašioka v základu hostů
Osmifinále MOL Cupu pokračuje ve středu dalšími dvěma duely. Největší favorit soutěže Slavia nastoupí na hřišti ligového nováčka ze Zlína a bude se snažit ukončit sérii bez vítězství a vstřelené branky. „Sešívaní“ sice jako jediní v ligové sezoně nadále drží neporazitelnost, aktuálně ale prožívají výsledkovou krizi. Červenobílí už měsíc a pět soutěžních zápasů čekají na vítězství a 345 minut neskórovali. Zápas začíná v 16:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.