Strach o Daridu! Nepříjemný střet hlavami, musela ho odvézt sanitka
Dlouho ležel na trávníku, spoluhráči nad ním klečeli. Vladimír Darida, záložník Hradce Králové, utrpěl ve středečním osmifinále MOL Cupu na hřišti Zbrojovky Brno zranění hlavy. Ještě v prvním poločase do něj vrazil záložník Filip Blecha. Hráče následně převezla sanitka na ošetření kvůli podezření na silný otřes mozku, protože v kabině přestal vnímat.
Utkání pro Daridu skončilo přesně po pětadvaceti minutách. Hřiště opustil za doprovodu dvou lékařů, kteří ho podpírali v ramenou. Přitom mu na hlavě drželi ledový obklad. Byl otřesený, ale celou dobu plně při vědomí. V kabině ale začal ztrácet vědomí, takže ho bylo nutné převést na ošetření pro podezření na silný otřes mozku.
Přitom situace z jednadvacáté minuty vypadalo hrozivě. Pětatřicetiletý bývalý reprezentant, který do té doby skvěle dirigoval hradeckou hru, odhlavičkoval kolem středového kruhu míč a vzápětí do něj vletěl Filip Blecha, záložník Brna. Tribuny zděšením zahučely, hlavní rozhodčí Jan Všetečka zapískal nedovolený zákrok a gestikuloval k oběma lavičkám, aby dal svolení lékařským týmům vstoupit na trávník.
Byla to pořádná rána. Nad Daridu se sklonili hradečtí hráči v čele se stoperem Filipem Čihákem, zjišťovali, jak na tom je. Ošetření zabralo téměř tři minuty, a tím pro kapitána hostů utkání skončilo.
Trenér David Horejš v tu chvíli naštvaně pochodoval kolem postranní čáry. Bylo znát, že z jeho pohledu šlo o velmi ošklivý zákrok. Za ten Blecha uviděl od Všetečky žlutou kartu (při utkání není k dispozici VAR).
Dohrál i Vlkanova
Pro hradecké to byla druhá rána do půl hodiny od startu zápasu. Už v sedmé minutě dohrál Adam Vlkanova, jiný ofenzivní hráč, který rovnou ze hřiště zamířil do kabiny. Až později na to stačil Horeješ zareagovat střídáním, když dostal šanci Ondřej Mihálik.
Zatímco osmifinále českého poháru je pro Brno posledním podzimním utkáním, Východočeši pokračují příští neděli ligovým zápasem v Karviné.