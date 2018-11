Důkazy? Přece ty zápasy, říká Špaček. Platit prý může až třetina klubů ČFL

Poté, co Špaček zveřejnil otevřený dopis, v němž popisuje údajné nešvary v ČFL, ve středu přišla odpověď od předsedy Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy Martina Schrötera. Právě do jeho gesce sudí z třetí ligy patří. „Za doposud odehraných dvanáct kol jsme nezaznamenali takové pochybení rozhodčích, které by vedlo k ovlivnění průběhu utkání, či by mělo vliv na regulérnost výsledku či dané soutěže,“ uvedl Schröter.

Špaček s tím ovšem nesouhlasí a trvá na svém: dochází k záměrným chybám a orgány fotbalové asociace tomu nečinně přihlížejí. „Ať si ty zápasy znovu pustí. Zdá se mi, že se tím nikdo nechce zabývat. Těch neodpískaných nebo otočených situací je tolik, že je to neúnosné. Chyba se stane, ale tyhle mi přijdou úmyslné,“ opakuje Špaček.

Největší pozornost vzbudila jeho slova, že kluby rozhodčím platí, respektive musí platit. „Většina arbitrů řídí zápasy podle klíče ´platící – neplatící družstvo´! Stačí se podívat na téměř pravidelnou delegaci některých rozhodčích pro některá družstva,“ upozornil Špaček. „Toto závažné obvinění jistě můžete podložit konkrétními důkazy, neboť spekulace tohoto charakteru jsou pro naše fotbalové hnutí velmi alarmující a fotbal jako takový poškozující,“ odpověděl Schröter.

Špaček se jen usměje. „Důkazy ať si najdou oni. A přijdou se podívat, co rozhodčí dělají. Všichni vědí, o čem mluvím. Proč by tohle všechno sudí prováděli? Protože jsou na hřišti hezký kluci?“ pokládá ironicky řečnickou otázku. Navzdory tomu, že praxi, o níž se léta v nižších soutěžích hovoří, nemůže doložit, trvá na svém. „Je to tak, jak jsem řekl. Je to veřejné tajemství. Ale nikdo ani nemůže přiznat, že rozhodčím dává peníze, to je trestný čin,“ říká.

Kolik klubů je do celého systému zapojeno, a buď platí z vlastní vůle, aby měly výhody, nebo vynuceně, aby nebyly „seřezány“, není jisté. Některé jsou kontakty s arbitry vyhlášené a soupeři předem vědí, že nemají šanci, jiné si s nimi nechtějí zadat. „Těžko můžu být konkrétní a těžko se odhaduje, kolika klubů se to týká, ale bojím se, že je to minimálně třetina,“ odhaduje Špaček. A pokud jde o přesnou výši částek, které končí v kapsách některých sudích? „Něco jsem slyšel. Mluví se řádově o desetitisících.“