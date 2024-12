Skalák se Sladkým se odvolali: tresty až do března, budou se řešit i sudí?

Tři zápasy stopka (pro Skaláka zápasová, pro trenéra budějovického béčka Sladkého spočívá v tom, že nebude smět stejný počet zápasů na lavičku) a 5 000 pokuta nezní nijak drasticky. Oběma jde zejména o princip. Odmítají, že svými výroky na pozápasové tiskové konferenci v Chomutově, kde ve 13. kole ČFL hraném 1. listopadu prohrála rezerva Dynama 0:1, veřejně hanobili nebo poškodili rozhodčí zápasu.

Výkon trojice Karel Hanousek, Lubomír Řeháček a Josef Šůma vyvolal na straně zástupců Dynama značné rozladění. „Aby rozhodčí na straně nebyl schopný se udržet na své polovině, protože ji asi nevidí… Kluci potvrdí, že rozhodčí nebyli připravení ve stavu, v jakém měli být,“ řekl mimo jiné trenér budějovického béčka Sladký, s nímž na tiskové konferenci souhlasil i záložník Jiří Skalák.

Naráželi na to, že sudí měli řídit zápas pod vlivem alkoholu, což je naprosto nepřípustné. Na zápas nedorazila policie, aby rozhodčím provedla dechovou zkoušku, ačkoliv to hosté i někteří přítomní diváci žádali. Zavolat policii může pouze hlavní pořadatel, ten to neudělal a jasný důkaz schází.

Výroky následně řešila disciplinární komise pro soutěže v Česku a oběma udělila na svém mimořádném zasedání zkraje prosince výše zmíněné tresty. Skalák i Sladký nakonec shodně využili svého práva vůči trestu se odvolat.

Oba se svými právními zástupci budou mít možnost nahlédnout do spisu, kde jsou zaznamenány i výpovědi sudích, kteří byli před komisi předvoláni. Podle některých názorů by disciplinární komise v případě, že je u nich podezření na konzumaci alkoholu před zápasem, měla zahájit řízení i s nimi, což disciplinárka dosud neučinila.

Pokud Skalák zůstane na jarní část v Budějovicích a teoreticky by se vrátil do prvního týmu, nastoupit by mohl stejně až na konci března – v rámci klubu si musí zápasy „odsedět“ jen v zápasech třetiligové rezervy, která soutěž oproti první a druhé lize začíná až na začátku března. Týkalo by se ho až utkání hrané 29. března ve Velvarech. Ligové áčko v tu chvíli bude mít odehráno už šest jarních kol.

Odvolání by měla řešit komise v jiném složení, než v jakém rozhodla o trestech pro budějovickou dvojici. „Cítíme že jsme pravdu měli, jdeme do boje,“ shodují se Skalák i Sladký.