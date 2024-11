Sladký i Skalák u disciplinárky. Opilé sudí potvrdili svědci, měli volat policii

Listopadový zápas české třetí ligy se řeší mimo trávníky, přesněji v centrále asociace na Strahově. Disciplinární komise pro soutěže v Čechách ve středu odpoledne vyslechla trojici rozhodčích Karel Hanousek, Lubomír Řeháček a Josef Šůma, kteří měli 1. listopadu řídit zápas mezi Chomutovem a Českými Budějovicemi B pod vlivem alkoholu.

Vypovídali i obvinění zástupci rezervy Dynama, kteří vystoupili veřejně na tiskové konferenci – trenér Martin Sladký a záložník Jiří Skalák , doprovod jim na Strahově dělala předsedkyně České asociace fotbalových hráčů Markéta Haindlová. Za organizátory domácího Chomutova se dostavil šéf klubu Radek Zaťko, který naopak stojí na straně sudích a alkohol u nich odmítá.

Rozhodčí dál svorně tvrdí, že nepískali pod vlivem a kvůli křivému obvinění trvají na trestu pro Sladkého i Skaláka. Naopak zástupci Dynama i ve středu zopakovali svou verzi.

Na disciplinárce vedené předsedou Michalem Volfem je, aby celou kauzu rozsekla, verdikt by mohl padnout za čtrnáct dní. K dispozici má podle informací Sportu důležitý argument - výpověď dvou svědků, kteří potvrdili, že přímo na zápase viděli, jak sudí alkohol pijí. Dokonce měli volat policii, aby přijela provést dechovou zkoušku, k tomu ale nedošlo.

Sladkému i Skalákovi za výroky proti sudím hrozí trest, dechová zkouška, která by u rozhodčích potvrdila, nebo naopak vyvrátila alkohol v krvi, k dispozici není. Zástupci Dynama ale trvají na svém - jde jim hlavně o to hájit dobré jméno fotbalu a zamezit podobným excesům do budoucna.

„V kariéře jsem nezažil zápas, že by z rozhodčího táhnul alkohol. Klukům je dvacet let, tohle mě mrzí, je to hanba. Jak máme učit naše kluky hrát fotbal, když se dějí takové věci, to je něco strašného. Je mi jedno výsledek, ale ať se každý podívá na video ze zápasu sám,“ řekl mimo jiné po utkání budějovický trenér Sladký.

Před disciplinárkou stejně jako Skalák znovu zdůraznil, že výroky nebyly mířeny vůči chomutovskému klubu nebo že by sudí řídili zápas vyloženě ve prospěch domácích. Zástupcům Budějovic šlo výhradně o to, že sudí nebyli na zápas připraveni.