Slávistky slaví čtvrtý titul za sebou! V rozhodujícím zápase zničily Spartu 5:0

Svitková v Edenu v prvním poločase otevřela skóre, navázala na ni Slovenka Martina Šurnovská a po změně stran zvýšila Klára Cvrčková. Na jejím gólu se Svitková podílela asistencí a sama pak přidala ještě dvě trefy. Tabulku kanonýrek vede s 23 brankami, v posledních pěti ligových zápasech skórovala desetkrát a míří ke čtvrté trofeji pro královnu střelkyň.

„Konečně jsem se vrátila zpátky po zranění. Jsem tam, kde jsem byla, než jsem odcházela,“ řekla České televizi Svitková, která před pěti lety přestoupila do West Hamu a pak hrála i za Chelsea. Do Slavie se vrátila loni v zimě.

V sezoně měly dlouho navrch sparťanky

Slavia získala 11. titul a počtvrté za sebou zkompletovala double poté, co před týdnem porazila pražského rivala v pohárovém finále 2:1. V sezoně měly přitom dlouho navrch sparťanky.

„Změnil se docela dost kádr. Přišel nový trenér, který po nás chtěl nový styl. Na jaře jsme to ve většině derby ukázaly. Chtělo to prostě čas. Bohužel se musela obětovat Liga mistryň, ale teď jsme na vítězné vlně a šlape to,“ uvedla Svitková, čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka roku.

K trofejím slávistky dovedl trenér Jiří Vágner, který před sezonou nahradil Karla Pitáka. „Jaro bylo v naší režii. Ten dnešní zápas to vyšperkoval. Holky jsou strašný borci. Patří jim velký dík,“ řekl Vágner. „Trošku jsme soupeři vrátili ten podzimní zápas. (Brankářka) Barbora Votíková nás podržela. Vzadu nula, to je její zásluha. Holky vepředu pět gólů, to je paráda,“ pochvaloval si. V říjnu v prvním derby sezony slávistky utrpěly debakl 1:5.

Sparta čeká na 22. triumf v lize od sezony 2020/21. Zatím to nezměnil ani slovenský kouč Pavol Gregora, který vede tým od předloňského listopadu. „V první řadě mě mrzí, že jsme byli prakticky celý rok na prvním místě, ale finiš nám nevyšel. Z toho jsme velmi zklamaní,“ prohlásil. „Udělali jsme obrovský pokrok, dneska jsme to měli zužitkovat. Přes léto jsme změnili kádr. Zůstalo pět šest hráček, přišlo jich sedmnáct nebo osmnáct. Dávali jsme šanci talentovaným mladým hráčkám. Během soutěže jsme dělali velký progres,“ uvedl Gregora.

Fotbalová Fortuna=Liga žen - 5. kolo nadstavby, skupina o titul:

Slavia - Sparta 5:0 (2:0).

Tabulka: