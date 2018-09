Rennes - Jablonec 2:1. Bod byl blízko, rozhodla penalta v nastavení

To je veliká škoda! Fotbalisté Jablonce sahali v úvodním utkání Evropské ligy na hřišti Rennes po bodu, ještě v devadesáté minutě platil stav 1:1. Jenže rozhodčí po zbytečném faulu Tomáše Holeše nařídil v nastavení penaltu, kterou s přehledem proměnil Hatem Ben Arfa a rozhodl o vítězství francouzského celku. Rennes se dostalo do vedení v první půli díky krásnému voleji Sarra, po změně stran ale vyrovnal Michal Trávník, když z přímého kopu překvapil Tomáše Koubka v brance domácích. Severočeši však nadějný výsledek až do konce neudrželi a historicky první zápas ve skupině evropského poháru jim zhořkl...