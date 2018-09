Radu štvala penalta, ale tým chválil: Můžeme hrát s kýmkoliv

Štve to hodně, že?

„Přesvědčili jsme se, jak je fotbal někdy krutý. Ne to, že jde o tým z ligy mistrů světa, si domácí kromě gólů žádnou další šanci nevytvořili. Proto nás mrzí, že jsme to nedotáhli aspoň k remíze.“

Pochválíte hráče za srdnatý výkon?

„Na tým jsem hrdý, odehráli jsme velmi dobré utkání. Z výsledku jsem smutný. Asi platíme nováčkovskou daň. Ale musím hráče pochválit. Já tvrdím, že české mužstva se nemusí bát žádného soupeře. Mediálně to jsou větší hvězdy, ale jinak jsou na tom stejně jako naši hráči. Věřím, že tento tým může hrát s kýmkoliv. Nemusíme mít strach z nikoho. Jen to chce mít stejný přístup a nasazení jako proti Rennes.“

Co říkáte na penaltu?

„Ze střídačky jsem to neviděl, ale pokud ji rozhodčí pískne, musí o ní být stoprocentně přesvědčený. Mělo by být na světě všechno rovný, pískat to všude stejně. Jestli to tak je, to už nevím.“

Proč jste v půli střídal útočníka Martina Doležala?

„Byl zraněný. Stejně jako Jovovič. Jinak bych do toho nesahal. Už v pondělí nás čeká zápas s Plzní a pro mě je důležitý zdravotní stav. Teď musíme oddělit ligu a pohár. Může v nás být trošku hořkosti, ale tak to někdy ve fotbale bývá.“