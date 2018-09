Smolař Holeš: Stalo se nám to, co Plzni. To bolí, hlesl bek Jablonce

Popište váš penaltový zákrok.

„V prvním momentu jsem ho držel. Potom jsem viděl, jak letí míč pryč, tak jsem ho pustil. Ještě jsem to neviděl, nechci to hodnotit. Nevím, jak to vypadalo. Jestli jsem to udělal nešikovně…Bráním o hlavu vyššího černocha. Rukama si musím pomoct. Je to pro mě hořké. I když jsem se snažil, co to šlo. Myslím, že jsem odehrál dobrý zápas. Ta penalta je kaňka.“

Navíc jste napodobili Plzeň, která ve středu přišla podobně o výhru nad CSKA Moskva.

„Ještě jsem se na to koukal a říkal si, jak může rozhodčí v poslední minutě písknout takovou penaltu. A nám se to stane taky. To bolí.“

Je to škoda, co? Remíza byla blízko.

„Bojovali jsme, sahali po bodu až do poslední minuty. Ukázali jsme, že se dá hrát s každým. Důraz a běhání platí na každého. Takto musíme hrát i proti dalším soupeřům.“

Jak těžké bylo ubránit hvězdy Sarra a Ben Arfu?

„Všechno to jsou rychlí hráči, výborně pracují s míčem. Bylo to náročné, ale snažil jsem se k nim přistupovat co nejblíže a nedat jim prostor. Jen důraz na ně platil.“