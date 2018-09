Trumfy Slavie proti Bordeaux: zjevení Traoré, Souček si opět říká o přestup

Jaromír Zmrhal

Jaromír Zmrhal oslavuje první vstřelenou branku v zápase Slavie s Bordeaux • Foto Barbora Reichova / Sport

To nejlepší nakonec, chtělo by se říct. Nebo přinejmenším to nejdůležitější. Slávistický odchovanec má na góly v těch nejdůležitějších zápasech čich, koneckonců v Plzni by mohli povídat. Zmrhal otevřel skóre veledůležitého prvního klání v Evropské lize nádhernou ranou, za kterou se Costil mohl přinejlepším otočit. Aktivitou hýřil i dál, v 81. minutě málem přidal další trefu, ovšem to už na francouzského gólmana nevyzrál.