Spokojený Souček: Měli jsme super kombinace, teď to bude jednodušší

Ideální vstup, že?

„Určitě, přáli jsme si tři body. Hráli jsme doma s těžkým soupeřem, výhra je hlavní. První půle byla úplně skvělá, drželi jsme balon. Ve druhé půli jsme chtěli přidat druhý gól, takhle to byly pořád nervy, že mohli z nějakého brejku nebo něčeho gól. Ale měli jsme skvělou obranu, to nám pomohlo, abychom vyhráli.“

Sám jste mohl zvýšit, ale vaši hlavičku chytil brankář soupeře…

„Jo, Mino (Stoch) mě krásně trefil, byl jsem v dobrém prostoru. Snažil jsem se to dát dolů, gólman to skvěle chytil, vykopl to snad nohou. Škoda, kdyby to bylo 2:0, bylo by to pak snadnější.“

Jak moc důležitá výhra je to v postupových propočtech?

„Moc. První zápas a hned máme tři body, navíc druhé utkání skončilo remízou. Pro nás je to super. Do Petrohradu pojedeme s čistou hlavou.“

Působili jste suverénně. Nervozita se asi nedostavila, co?

„Před zápasem asi jo, přeci jen je to Evropská liga. Ale hned to z nás spadlo. Dali jsme první lehké balony, viděli jsme, že hrajeme dobře. To pak z vás vždy nervozita spadne a je to jednodušší.“

Nebyl jste až překvapený, jak jste Bordeaux přehrávali?

„Koukali jsme na video, docela jsme si je rozebrali. Čekali jsme, že by nás mohli napadat, ale spíš stáli. Dali jsme si to, měli jsme super kombinace. Bylo překvapení, kolik prostoru jsme měli.“

I před rokem jste začali skupinu Evropské ligy výhrou 1:0, nakonec jste však nepostoupili. Připomněli jste si to?

„Nedopadlo to, nepodařilo se nám pak nějaké zápasy. Ale vždy je super, když se vyhraje. Po takovém vstupu to pak bude v dalších zápasech jednodušší.“

Za Bordeaux nastoupil Jaroslav Plašil. Stačili jste si s ním popovídat?

„Jo, před zápasem i po zápase jsme prohodili pár slov, ale jen tak sportovně. Moc času na to není. Bylo vidět, že Jarda jim hodně řídí hru. Je poctivý. Hraje dobře, připravovali jsme se taky na něj. Bylo to specifické spíš pro něj než pro nás.“