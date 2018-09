Trpišovský chválil: Souček má v hlavě kompjůtr, takový hráč se těžko hledá

Co pro vás znamená výsledek 1:0?

„Nic víc než dobrý vstup do skupiny. Máme tři body a hraje se ještě o patnáct dalších. Udělali jsme příjemný první krok, ale viděli jsme, jak Bordeaux ukázalo kvalitu, a i Kodaň s Petrohradem budou velmi těžké zápasy.“

Z posledních 11 soutěžních zápasů jste udrželi už šestou nulu. Hrajete bezpečněji než na jaře?

„Neřekl bych bezpečněji, spíše přesněji. Stav hrací plochy je navíc mnohem lepší než loni v zimě a na jaře. Na takovém trávníku se hraje mnohem lépe kombinačně, jsme jistější a nepanikaříme, když nás napadají hráči soupeře. Kluci jsou na sebe i víc zvyklí, daleko lépe přepínají, aktuálně mají i velmi dobrou kondici.“

Jak těžké bylo poskládat sestavu vzhledem k široké marodce?

„Chtěli jsme zachovat kostru týmu ze Slovácka, kde jsme odehráli dobrý zápas. Čekali jsme na zdravotní stav Coufala a Traorého. Pro ně to byl velký zápas, nebyli úplně fit, ale šli přes bolest a chtěli do něj nastoupit. Kotník Traorého ještě včera nevypadal dobře, u Vládi jsme se rozhodli po tréninku. Ten by ale hrál i s prasklým meniskem, jak ho znám…“

Jak zapadl Ibrahim Traoré do vašeho systému?

„Velmi dobře, a na hřišti je to vidět. Není to žádný mladý janek, má vrozenou herní inteligenci. Určitě mu pomohlo, že tu byl při repre pauze, v Nitře při přípravě si osahal systémové věci. V kostře týmu nahrazuje jednoho hráče (Jana Sýkoru), ti okolo mu v mnohém pomůžou. Když máme míč, je silný a aktivní, když ne, je schopen ho vybojovat. Ve hře je navíc neustále v pohybu, což se do našeho stylu hry hodí. Byli bychom rádi, aby přidal i nějaký kanadský bod, ale za tu dobu, co tu je, a jaké zápasy hrál, se ukazuje dobře.“

Jak byste zhodnotil výkon jediného střelce zápasu, Jaromíra Zmrhala?

„U druhé šance trochu zavřel oči, ale první střelu trefil nádherně. Určitě byl naštvaný, že nepřidal rozdílový gól a nechal nás v nervech do konce. Momentálně je ve skvělém rozpoložení, je hrozně aktivní, hraje skvěle.“

V nastavení druhého poločasu se do hry dostal Jan Matoušek, nepřemýšlel jste o jeho dřívějším zařazení?

„Uvažovali jsme o tom, čekali jsme na Standu Tecla. Chtěli jsme tam Matyho dávat za něj, ale Standa v 85. minutě vypadal pořád jako v té první. Soupeř přidal vysokého Corneliuse, takže jsme spíš dali přednost vyššímu hráči Michaelu Frydrychovi kvůli standardním situacím.“

Čekali jste od Bordeaux víc? Měli dvě střeli na branku, žádné vyložené šance…

„To je zásluhou našeho týmu, který hrál velmi kompaktně. Ondřej Kúdela a Michael Ngadeu hráli skvěle na Jimmyho Brianda, který jinak výborně sklepává na křídelní hráče. Nepamatuju si moment, kdy by se dostal na míč a byl schopný se s ním otočit. Kdybychom polevili v ostražitosti a defenzivních úkolech, Bordeaux by si šance vytvořilo, míč jim určitě nepřekáží.“

Proti houževnatému soupeři jste se prezentovali aktivním stylem hry, nebylo to žádné zalezlé čekání na gól…

„Pokud chceme být úspěšní v evropském měřítku, musíme takhle prostě hrát. Když jezdím na sledovačky a vidím i průměrné týmy jiných zemí, tak hrají kombinačně. Nějaké čekání v bloku podle mě postupně zmizí. Jediná šance jak uspět v takových zápasech je donutit soupeře do hry, která mu nebude vyhovovat. Pokud necháte soupeře, ať si s vámi dělá, co chce, tak to udělá. Fotbal spěje ke komplexnosti, budou nastupovat už jen ti, co jsou schopní hrát dozadu i dopředu. Mizí desítky, nekonstruktivní defenzivní hráči… My se musíme postarat o to, abychom vychovávali ty komplexní.“

Tomáš Souček opět předvedl velmi jistý výkon. V létě jste ho udrželi, myslíte, že budete o jeho setrvání ve Slavii muset bojovat i v zimě?

„Nechci ani myslet na to, že tady nebude. Jsem rád, že ho tu máme, a minimálně do zimy určitě mít budeme. Samozřejmě, týmy nejsou slepé, když vidí, jak je schopný odehrát takhle těžký zápas, nabídku za něj dají. Takový hráč se strašně těžko hledá. V hlavě má kompjůtr, vždycky stojí dobře, má neskutečná čísla. Nahradit takového hráče, to je pro mě jako zkusit nahradit útočníka, co dá 30 gólů za sezonu.“

Už v neděli vás čeká vršovické derby s Bohemians, jak jej vyhlížíte?

„Bohemka je na tom skvěle kondičně, jsou hodně běhaví, budou čekat na každou naši chybu. Musíme udělat vše proto, abychom se co nejlépe zregenerovali a nebyli nepřesní, nenabízeli jim brejkové situace. Bude to úplně jiný zápas, než dnes, těžší zápas, než si mnozí myslí.“