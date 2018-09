Plašilovi na Slavii tleskali, ze hřiště utíkal. Člověk nikdy neví, smál se

"Já jsem se snažil jít co nejrychleji ze hřiště, člověk nikdy neví," řekl novinářům s úsměvem Plašil, na kterého při utkání před necelými 13 lety někteří slávističtí fanoušci nevybíravě pokřikovali.

"Ale ne, šel jsem rychle ze hřiště hlavně kvůli tomu, aby náš střídající hráč mohl nastoupit co nejdřív a pokusit se zápas ještě zvrátit. Ale určitě to bylo (od fanoušků) příjemné oproti tomu, co bylo minule. Jsem rád, že to takhle dopadlo," dodal šestatřicetiletý záložník.

Jinak v Edenu nemohl mít příliš důvodů k radosti, neboť Slavia Bordeaux přehrávala. Utkání rozhodl v 35. minutě gól Jaromíra Zmrhala. "Jsme zklamaní, že jsme tady nedokázali něco uhrát. Chtěli jsme uhrát aspoň bod, i kdyby to byla remíza, bylo by to něco pozitivního zvenku," řekl.

"Slavia byla lepší hlavně v první půlce, kdy si to dávali, jak chtěli. My běhali akorát bez balonu a byli jsme všude pozdě. Druhou půlku už to bylo z naší strany malinko lepší, ale bohužel si nedovedeme udělat šance a proměnit je. To byl největší rozdíl mezi námi a Slavií," mínil Plašil.

Snad to zvládneme lépe v odvetě

Slavia ho dobrým výkonem nepřekvapila. "Věděli jsme, že má formu. Hráli fakt dobře a zasloužili si vítězství. Věděli jsme, že mají hráče, kteří umí rozhodnout zápas. Hráli dobře zezadu, hlavně první poločas. Je pravda, že pak náš gólman chytil ještě minimálně jeden gól," uvedl Plašil.

Bordeaux si v Edenu nespravilo chuť po nepovedeném vstupu do francouzské ligy, kde mu po pěti kolech patří předposlední příčka. "Každopádně dovedeme hrát líp. Musíme teď na tenhle zápas trošku zapomenout a koncentrovat se na zápas v neděli, kdy hrajeme proti poslednímu ve francouzské lize. Musíme ho zvládnout," podotkl Plašil.

"Minulý rok jsme měli tři čtyři měsíce dobré výsledky, všichni jsme tu Evropskou ligu chtěli hrát. Tenhle tým si to zasloužil. S předkoly jsme v této sezoně odehráli už asi 12 zápasů. Teď bychom potřebovali najet na pozitivní vlnu a to se nám moc nedaří. Budeme to muset rychle změnit, protože jinak budeme mít problémy i ve francouzské lize," dodal.

V Edenu byl možná vůbec nejlepším hráčem Bordeaux. "Ne ne, hlavní je týmový výkon. Když nejsou výsledky, je to těžké pro všechny, jak pro mě, tak pro mladé hráče. Máme tady mladé hráče, kteří mají velkou kvalitu, a záleží na nich, jak ji uplatní na hřišti. My starší jsme tu od toho, abychom se jim snažili trochu pomoci," konstatoval Plašil.

Prohodil i pár vět se slávisty. "Popřál jsem jim hodně štěstí do budoucích zápasů a snad to lépe zvládneme v odvetě u nás doma," prohlásila bývalá reprezentační opora.

"Jarda byl jeden z nejlepších hráčů Bordeaux. Bylo vidět, že hodně řídí hru, je poctivý hráč. Na to jsme se i připravili. Bylo to specifické, ale spíš pro něj než pro nás. Před a po zápase jsme si něco řekli, ale jen tak sportovně. Není na to moc času," řekl slávistický záložník Tomáš Souček.

