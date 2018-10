Velkolepý stadion Petrohradu, kde si zahraje Slavie? Pekelně drahý skvost

Je to pevnost. Už když chcete projít na tiskovou konferenci před zápasem, čeká vás prohlídka jako na letišti. Detektor kovů, šacování, rentgen všeho, co máte u sebe. Do toho je stadion kolem dokola obehnán plotem.

Prostě pevnost, ale jaká. Krásná. Krestovskij stadion v Petrohradu, kde hraje místní Zenit a dnes tu bude hostit Slavii, pojme až 67 tisíc diváků. „Je to skvost,“ uznale pokyvuje slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Musím říct, že stadion je nádherný. Už na videu byl pěkný, ale naživo je to něco jiného. Ale nejsme tu kvůli tomu, abychom tu obdivovali stadion. Jsme tu kvůli tomu, abychom tu uspěli,“ přidává se obránce červenobílých Ondřej Kúdela.

Nádhera, která tu vyrostla, je vykoupena řadou potíží při stavbě. Petrohradský chrám rostl už od roku 2006, natahovaly se lhůty i finanční náklady. Nakonec vyšel na víc než miliardu dolarů, byl dražší o více než pět set procent, než se původně plánovalo. Je to jeden z nejnákladnější fotbalových stánků na světě.

„Japonský architekt Kurokawa, který to projektoval, zemřel asi rok poté, co stavba začala. Pak se to pořád měnilo, neustále se měnily firmy, zodpovědnost,“ vykládá novinář Ivan Židkov, šéfredaktor listu Sport den za dnem.

A ani když bylo vše hotovo, zádrhele nezmizely. Židkov zmiňuje jednu docela vtipnou historku. „Když tu hrál Zenit první nebo druhé utkání, uzavřela se střecha stadionu. Pršelo, ale ve střeše byla nějaká díra, takže lilo dovnitř. Všichni z toho měli srandu,“ líčí Židkov.

Jak se to stalo? „Náš novinář šel za vicegubernátorem a dělal s ním rozhovor. Podle něj to způsobili kormoráni svými velkými zobáky, udělali do něj díru,“ předkládá Židkov vysvětlení.

Výstavbu stadionu provázela v Petrohradu nedůvěra, často se o něm vtipkovalo. Fanoušci ho ale vzali za svůj. „Myslím, že přijde kolem čtyřiceti, možná padesáti tisíc lidí,“ odhaduje Židkov návštěvu na duel Zenitu se Slavií.

