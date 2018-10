Rada: Trávník a reprezentace? Bude připravený. Pelta byl spokojený

Po čtvrthodině hry jste prohrávali 0:2. Ceníte si toho, jak jste se zvedli?

„Do zápasu jsme nevstoupili nejhůř, ale individuální chyby, které jsme udělali, byly úplně zbytečný. Vždyť pokaždé jsme měli balon pod kontrolou. U prvního gólu byl Považanec, ale tam se tomu dalo ještě zabránit. Při druhé brance to už ale byla velká hrubka. Šli jsme do zápasu s plánem, že proti takhle silnému soupeři nebudeme nakopávat dlouhé balony, protože jsme vepředu neměli hráče, o kterého bychom se mohli opřít. To přineslo riziko v rozehrávce, kdy jsme nabídli soupeři dvě branky. Na druhou stranu od 25. minuty jsme byli Dynamu víc než vyrovnaným soupeřem.“

Změnili jste hru?

„To bych neřekl. Dostali jsme se do kontaktu brankou, kterou jsme měli připravenou dopředu, protože soupeř v předcházejících zápasech špatně pokrýval prostor na zadní tyči. Do kabin jsme šli za stavu 1:2, přesto jsem hráčům nic nevyčítal, bylo před námi ještě pětačtyřicet minut. Druhou půlku jsme odehráli velmi kvalitně, ať dopředu, tak dozadu. Bylo vidět, že když jsme je doráželi, soupeř vytvářel pod tlakem chyby. Z jednoho presování jsme získali balon a vyrovnali na 2:2. Nedávno jsem slyšel, že se málo dostáváme do vápna a obecně tam chodíme v málo lidech. Při druhé brance v 75. minutě byli ve vápně čtyři hráči. To klobouk dolů, pánové. I přes chyby, které jsme udělali, jsem na hráče hrdý. Dostali jsme do úzkých tým, který každý rok hraje Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. A ještě jedna věc: byli jsme na tom kondičně lépe než soupeř.“

Během utkání jste lítal u lavičky jako čert. Štvaly vás některé chyby?

„Hráči jsou na mě zvyklí. Vědí, jaká mezi námi probíhá komunikace. Není to tak, že bych hráče srážel. Víte, nezkušenost v Evropské lize v hlavě nechává stopy. Proto jsme se dostali do ztráty 0:2. Naši hráči v tak kvalitní soutěži nehrají a určitě hráči byli hodně nervózní. Jen Tomáš Hübschman s tím neměl problémy.“

V druhém poločase jste odehráli znamenitou partii. S čím to souviselo?

„O přestávce jsem hráče upozorňoval, aby neměli hlavy dole. Měl jsem strach, aby nezůstali pod dekou, a naopak jsem chtěl, aby zapomněli na chyby a hráli naši hru. To se stalo.“

Hraje Michal Trávník v reprezentační formě?

„To je věc trenéra reprezentace. Nechci mu do toho zasahovat. Pokud Michala donominuje, bude připravený.“

Tak jinak: přebírá postupně vůdčí roli do Tomáše Hübschmana?

„Začátek Míšovi nevyšel, neudržel balony, měl pár zkažených přihrávek. Postupem času se ale dostal do hry. On má ohromnou výhodu, že je neustále v pohybu a neustále se nabízí. Odvádí nadstandardní výkony, střílí důležité góly. Je jednoznačně oporou.“

Po dvou zápasech máte v tabulce jeden bod. Jak vidíte vaše šance v boji o postup ze základní skupiny?

„Máme ještě čtyři zápasy. Nyní hrajeme zase doma, proti Astaně se budeme snažit uhrát tři body a tabulkou zamíchat. Nikdo neodskočil, skupina je zatím vyrovnaná. Budu šťastný, když se do hry o postup vložíme.

Mluvil jste po zápase s prezidentem klubu Miroslavem Peltou?

„Po zápase přišel do kabiny. I kdybychom nevyhráli, tak by hráčům určitě poděkoval. Myslím, že je to správný přístup. Odvedli výkon, který měl kvalitu. Myslím, že prezident byl spokojený, obzvlášť po takovém vývoji.“