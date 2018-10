Evropská liga v Jablonci, díl druhý. Jen žádný strach, radí mazák Hübschman

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

Tohle už v Jablonci znají. Po lize je potřeba převléknout stadion do pohárového hávu, na Střelnici se na tom pracuje už od začátku týdne. Všude je vidět tříbarevné logo Evropské ligy a před hlavní budovou znovu vyrostl velký stan, kde se budou po zápase dělat rozhovory.

Domácí premiéra v EL před třemi týdny nedopadla špatně: ač Jablonec s kyjevským Dynamem rychle prohrával o dva góly, nakonec se pod Ještědem slavila remíza 2:2. Pro zelenobílý tým je to zatím jediný pohárový bod, v Rennes totiž smolně prohrál po penaltovém gólu last minute 1:2.

„Teď nás čeká další kvalitní soupeř. Astana se snaží hrát takticky, má dost vysokých a silových hráčů,“ prohodil kapitán Tomáš Hübschman na středeční tiskovce.

Mimochodem, víc otázek k němu létalo od kazašských novinářů, kterých do Jablonce dorazilo tak málo, že se v tiskovém středisku vešli k jednomu stolu. Hübschman měl třeba srovnat styl Astany s ukrajinským Šachtarem Doněck, za který hrál deset let: „Styl Astany je víc podobný Dynamu Kyjev než Šachtaru, který jsem zažil já.“

Astana je rozjetá, po prvních dvou kolech nečekaně vede jabloneckou skupinu. „A chceme zůstat lídrem i po čtvrtku,“ sebevědomě vzkázal obránce Antonio Rukavina. Jeho a zaskakujícího trenéra Grigorije Babajana během tiskovky hlídal bodyguard, jenž postával u zdi.

Zajímavý detail: Rukavina a spol. vstřelili dva góly ze čtyř v nastavení druhého poločasu, tahle parta se pere až do konce. Platí to i v kazašské lize, kde mašíruje za pátým titulem v řadě. Čtyři kola před koncem má na prvním místě desetibodový náskok, v sobotní generálce na Jablonec remizovala 1:1 s Ordabasy Šymkent.

„Že Astaně pomalu končí sezona? Není to pro ni nevýhoda, o únavě nemůže být řeč,“ vykládal Hübschman. „Mají dost hráčů na to, aby se v rychlém sledu ligových a pohárových zápasů prostřídali.“

Loni to tak bylo. Astana nechala uhrát Slavii ve dvou zápasech jediný bod (1:1 doma, 1:0 venku) a na její úkor postoupila do jarní fáze Evropské ligy. Tu by teď rád ochutnal Jablonec, který sice ani v jedné ze dvou pohárových partií nezklamal, přesto má zatím jen bod.

„Budeme muset ukázat svoji nejlepší hru, neměnit nic na našem stylu a doufám, že to bude na Astanu stačit,“ pravil kapitán Hübschman, jehož tým vyhrál poslední čtyři ligové duely s luxusním skóre 13:1. „Upřímně, nemyslím, že je velký rozdíl v zápasech v pohárech a s nejsilnějšími týmy v české lize. Hrát se dá s každým: základ je nejít do toho se strachem ani přehnaným respektem. Pak budeme mít šanci.“