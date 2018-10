Trpišovský: Matoušek zaplatil část sebe, asi bude muset bourat vždycky

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 46. Matoušek Sestavy Domácí: Andersen – P. Ankersen, Papagiannopoulos, Bjelland (C), Bengtsson – Skov (84. Kodro), Falk (84. Vavro), Greguš, Fischer (71. Holse) – Sotiriou, N'Doye. Hosté: O. Kolář – Kúdela, Coufal, Ngadeu, Bořil – Souček – Stoch (86. Frydrych), Hušbauer (90+1. Deli), Traoré, Zmrhal (C) – Matoušek (72. Tecl). Náhradníci Domácí: Joronen, Kvist, Thomsen, Kodro, Vavro, Boilesen, Holse Hosté: Kovář, Sýkora, Olayinka, Tecl, Deli, Baluta, Frydrych Karty Domácí: Sotiriou, N'Doye Hosté: Bořil, Coufal, Traoré Rozhodčí Banti – Manganelli, Passeri (všichni ITA) Stadion Telia Parken, Kodaň

Je to krok k postupu?

„Důležitý, ano, po polovině skupiny máme šest bodů a dvakrát jsme hráli venku, to je slušný počet. Kdybychom stejnou úspěšnost zopakovali i v dalších zápasech, byl by z toho vytoužený postup. Po Zenitu, kde jsme byli lepší, jsme rádi, že jsme tohle utkání zvládli. Teď bude strašně záležet na domácím utkání s FC Kodaň.“

Zápas rozhodl svým prvním gólem za Slavii Jan Matoušek. Odbrzdí ho to podle vás?

„Jsem rád, že mu to tam padlo, že má konečně ten gól. Předtím se v utkání připravil o dvě slibné situace, ale tohle zvládl skvěle. Řekli jsme si, že nebudeme hrát balony vzduchem, ale že je budeme zkoušet zpětnou přihrávkou po zemi, Cuf to tam pak dobře dal a Honza se tam objevil. Vstřelil gól za hodně peněz, takže tím část sebe zaplatil. Ukázal, že je schopný se prosazovat i na evropské scéně, při tom jeho bleskovém vývoji je to skvělá zpráva.“

Přitom s vámi málem do Kodaně neodletěl, jen tak tak doběhl letadlo, když po cestě na letiště boural...

„Jo, dobře, že to dopadlo takhle, asi bude muset bourat vždycky, aby dal gól.“ (smích)

Na začátku jeho angažmá ve Slavii jste ho chtěl uchránit mediálnímu tlaku, už můžete teď říct, jestli je Matoušek rozkoukaný, a jaký v něm vidíte potenciál?

„On má strašně důležité věci, které se nedají naučit. Má akceleraci, rychlost a výběr místa, pro ofenzivního hráče je to dar, bez toho ten úplně špičkový fotbal hrát nejde. Základ tedy má dobrý, ale má i spoustu nedostatků, třeba technické věci, nastupuje taky na trochu jiné pozici, než byl zvyklý v Příbrami, hůř hraje zády k bráně. Ale svou dynamikou převyšuje i některé hráče v Evropě, to je skvělá zpráva, má taky dobrou výchovu, charakter, má pokoru, touhu se učit. Teď půjde o to, aby svoje negativa co nejdřív odstranil, aby zapracoval i na kondiční složce, aby dokázal hrát ve větším tempu a v zápasech tolik neodpočíval, protože na téhle úrovni to nejde. Ve dvaceti letech má ale obrovský potenciál.“

Kromě toho se mužstvu docela povedlo uhlídat nebezpečné hráče soupeře, Dame N’Doyeho, Viktora Fischera i Roberta Skova. Jak jste s tímhle byl spokojený?

„První půli nějaký prostor měli, hlavně Skov a N’Doye, jinak jsme na ně hráli dobře, stopeři odehráli skvělé utkání. Třeba Skov je trochu skokan, přihrál faul od Honzy Bořila, který za to dostal žlutou, pak se na něj špatně hraje, ale Honza to pak zvládl fantasticky a to na něj dlouho hrál jeden na jednoho, což je vždycky nebezpečné. N’Doyeho jsme pak ve druhé půli utahali, kluci vzadu ho absolutně eliminovali, Ondra Kúdela s Michaelem Ngadeuem to zvládli snad bez jediné chyby.“