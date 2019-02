Kolářovi k nule pomohla tyč i ofsajd. Seděl by spíš výsledek 2:2, říká | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slavia remizovala s Genkem 0:0. Dvě tyče, skvělý Kolář, opatrné naděje do odvety VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak hodnotíte zápas?

„Byl obrovsky těžký, ale my jsme věděli, do čeho jdeme. Jsme rádi, že jsme nedostali gól a jedeme do Belgie s dobrým výsledkem. Takovému zápasu by ale spíš seděl výsledek 2:2 než 0:0.“

Která situace byla nejtěžší?

„Když na mě šel hráč ze strany. Měl jsem štěstí, že se míč odrazil vedle. Ale momentů bylo víc. Třeba dorážka, která nakonec skončila ofsajdem. To už jsem se popravdě otáčel s tím, že je to gól. Ofsajd jsem nečekal.“

Co jste si říkal při tyčce v první půli?

„Jen jsem modlil, ať trefí mě, nebo ať netrefí bránu. Takové situace jsou těžké, hráč si se mnou může udělat cokoliv. Trefil to dobře, ale my měli štěstí a šlo to ven.“

Měl jste nejblíž k inkasování z domácích zápasů, co jste v EL zatím hráli?

„Určitě. Další kluby tady předtím moc šancí neměly. Ale dneska to byl zápas nahoru dolů a bylo jasné, že příležitostí bude na obou stranách dost.“

Co říkáte na čtvrté domácí čisté konto v Evropě?

„Samozřejmě potěší každá nula. Ale je to zásluha celého týmu, obrana fungovala výborně. A i já klukům dneska pomohl. Jak v naší lize tak v EL jsou nuly zasloužené, hrajeme dobře organizovaně.“

Byl Genk hodně nepříjemný tím, že hrál útočně a otevřeně?

„Rozhodně. Ale my jsem byli od trenéra dobře připravení. Věděli jsme, co chtějí hrát a plnili naše úkoly. Oni nějaké šance samozřejmě měli, ale to už spíš vyplývá z toho, že se hrálo nahoru dolů. Jak říkám, zápas spíš na 2:2.“

Jaký je to výsledek do odvety?

„Pro nás dobrý. Gól jsme neobdrželi a věřím, že tam nějaký dáme a postoupíme. Oni ukázali, že jsou dopředu silní. V odvetě se musíme vyvarovat chyb a věřit, že zase neinkasujeme.“

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil – T. Souček, Ševčík – Stoch, Hušbauer (77. Král), Zmrhal (61. Olayinka) – Milan Škoda (76. Van Buren). Hosté: Vuković – Maehle, Dewaest, Aidoo, De Norre – Heynen, Malinovskyj, Fiolić (57. Pozuelo) – Ndongala (69. Paintsil), Samatta, Trossard (87. Piotrowski). Náhradníci Domácí: Kovář, Deli, Frydrych, Král, Masopust, Olayinka, Van Buren Hosté: Jackers, Paintsil, Ingvartsen, Piotrowski, Pozuelo, Seigers, Neto Borges Karty Domácí: Ngadeu, Kúdela, Bořil Hosté: Heynen, Malinovskyj, Samatta Rozhodčí Treimanis – Gudermanis, Spasjonnikovs (vš. Lotyšsko) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18 125 diváků