Evropská Liga: Sevilla - Slavia ONLINE. Pražané hrají úvodní zápas osmifinále | iSport.cz

Je to tu! Fotbalisté Slavie v Seville vstupují do osmifinále Evropské ligy. Naposledy se v pohárech tak daleko dostali před šestnácti lety. Na hřišti historicky nejúspěšnějšího celku soutěže chtějí zabojovat o výsledek, který by je pro domácí odvetu udržel ve hře o postup. V brance španělského celku je český reprezentant Tomáš Vaclík, dokážou jej svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského překonat? Pražané vstoupili do zápasu bez klasického útočníka. Na hrotu by se měl pohybovat hlavně Lukáš Masopust. ONLINE přenos ze zápasu sledujte na iSport.cz!