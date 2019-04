Chelsea v Česku: Vlasáč Poborský, Žižkov v Jablonci i Superpohár | iSport.cz

Šest zápasů, tři remízy, tři prohry, jenom výhra zatím žádná. Ani Viktoria Žižkov ve dvou duelech, ani Sparta ve čtyřech nepřišli na to, jak porazit Chelsea. Nejblíž byla před šesti lety Laivčkova letenská Sparta, která ještě v nastavení vedla a mířila do prodloužení. Jenže pak miliardový Eden Hazard rozhodl, že se historie nezmění.

Začalo to strašně. Pět minut na Stamford Bridge a už 0:2. Jozef Majoroš však do půle senzačně srovnal! Jenže devatenáctiletý gólman Daniel Zítka pak vyrobil už druhou gólovou hrubku toho večera, nakonec Viktorka padla 2:4. Do odvety hrané v Jablonci šel Žižkov přesto s nadějí. Ve 32. minutě vlétl Karel Poborský do vápna a po faulu na něj kopal Petr Vrabec penaltu. Jenže špatně, doprostřed. „Loni ji v lize nedal Bílek, nedávno v Nörrkepinku Majoroš a tentokrát Vrabec. Tak zkušené hráče je těžké nějak ovlivnit,“ litoval trenér Jiří Kotrba. Vzápětí Tibor Jančula branku dal, jenže rukou. Bezbranková remíza vyřadila koncem září i posledního českého zástupce v pohárech.

V obou zápasech Sparta chtěla víc bránit než útočit. Vyšlo to napůl. Doma držela bezbrankovou remízu až do 85. minuty, kdy se v šestnáctce prosadil William Gallas. „Byli jsme blízko,“ hodnotil později Karel Poborský. Odveta se hrála na půlce Sparty. „Zápas na jednu branku. Na tu jejich jsme snad ani nevystřelili, ale nakonec jsme slavili," vzpomínal tehdejší brankář Jaromír Blažek. Slavili i proto, že Gallas trefil tyč a gól Hernána Crespa sudí chybně neuznali kvůli ofsajdu. Nakonec ze skupiny postoupili oba týmy, Sparta z druhého místa díky TOMU gólu Marka Kincla z poslední minuty utkání proti Laziu.

Pětatřicet vteřin od senzace (Sparta 2012/13)

1. kolo play off Evropské ligy

Sparta–Chelsea 0:1

Branka: 82. Oscar

SPARTA: Vaclík – Zápotočný, Švejdík, Holek, Hybš – V. Kadlec, Matějovský, Vácha, Hušbauer (85. Bednář), Krejčí (81. Pamič) – Lafata (76. Kweuke). Trenér: Vítězslav Lavička.

CHELSEA: Čech – Azpilicueta, Cahill, Ivanovič, Bertrand – Hazard, Lampard, Mata (82. Oscar), Ramires, Marin (68. Benajun) – Torres. Trenér: Rafael Benítez.

Foto Barbora Reichová/ Sport

Chelsea–Sparta 1:1

Branky: 90. Hazard – 17. Lafata.

CHELSEA: Čech – Azpilicueta, Cahill, Terry, Bertrand – Ramires, Mikel, Moses – Mata, Torres, Oscar (67. Hazard). Trenér: Rafael Benítez.

SPARTA: Vaclík – Zápotočný, Švejdík, Holek, Hybš – Přikryl, Vácha, Matějovský, Krejčí – Lafata (82. Kweuke), Kadlec (90. Bednář). Trenér: Vítězslav Lavička.

Chelsea přijela do Prahy na play off Evropské ligy jako vítěz Ligy mistrů, který však v probíhajícím ročníku vypadl ve skupině. Oscar pobyl na trávníku patnáct vteřin, dal gól a vypadalo to, že odveta se odehraje, protože se to musí. Jenže – David Lafata v Londýně brzy smazal rozdíl a Sparta držela šanci na prodloužení. Rozhodčí nastavil dvě minuty a v čase 91:25 to vzal Eden Hazard na sebe. Naznačil střely, šel do kličky a na bližší tyči prostřelil pod břevno Tomáše Vaclíka. „Trpký konec,“ povzdechl si trenér Vítězslav Lavička.