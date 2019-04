Experti i fanoušci Slavii před bitvou s gigantem moc nevěří | iSport.cz

Fotbalová Slavia si užívá obrovského úspěchu, kterým postup do čtvrtfinále Evropské ligy zcela jistě je. A lonýdnská Chelsea, soupeř, proti kterému ve čtvrtek večer v Edenu nastoupí, všemu jen dodává lesku. Ovšem z pohledu tipérů už tak dobře situace pro tým Jindřicha Trpišovského nevypadá. „Chelsea to nebude mít snadné. Slavia jde sice do zápasu z pozice outsidera, ale to jí vyhovuje. Navíc hraje doma a dá se čekat, že budou padat branky,“ shrnuje před zápasem Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance. Anglický tým je přesto jasný favoritem, jeho výhra je nabízena v kurzu 1,69:1.