Novinář z Chelsea: Slavia má stopery jako z Anglie. Jak je to s Hazardem? | iSport.cz

Jaký dojem na vás udělala Slavia?

"Slavia mě rozhodně zaujala svým výkonem. Znepříjemnila to Chelsea a přinutila ji ustupovat. Myslím, že Chelsea přijela s tím, že by zápas mohl mít celkem pohodlný průběh, byť možná ne až tak jasný jako třeba v Kyjevě, kde nakonec smetla Dynamo. Ale nakonec to tak jednoduché nebylo. Slávisté pracovali neskutečně tvrdě, zatlačili Chelsea a kdyby byli trochu efektivnější v zakončení a měli spolehlivého střelce, který by proměnil všechny šance, mohli určitě vést. Jenže s takovým průběhem tam vždy hrozil nešťastný úder v závěru a přesně to se stalo, když Alonso skóroval. Bylo mi Slavie líto, byl to pro ni krutý výsledek, ale jak říkám. Potřebovala lépe zakončit."

Byl to zatím nejtěžší soupeř Chelsea v EL?

"Ano, určitě, ale zase bych to úplně nepřeceňoval, přece jenom ta úroveň soupeřů Chelsea v Evropské lize nebyla tak vysoká a los k ní byl poměrně štědrý. Ale tohle byl pro ni největší test. Samozřejmě Chelsea remizovala na půdě BATE Borisov, ale to už byl zápas, ve kterém o nic nešlo. Chelsea každopádně v Evropské lize neprohrála už od roku 2013, tedy 14 zápasů v řadě, a tady působila nejvíc rozhozeně a nejistě od té doby, co naposledy podlehla Rubinu Kazaň právě v roce 2013. Ale Slavia měla proměnit své šance a měla sem přijet s výhrou, protože i když se Chelsea venku v Evropské lize dařilo, doma je to úplně jiný tým. Na Stamford Bridge jí to šlape, a to i v Premier League. A myslím, že bychom od Slavie čekali trochu moc, aby sem přijela a vyhrála."

V čem byla Slavia jiným protivníkem, než které Chelsea běžně potkává v Premier League?

"Je těžké to porovnávat s Premier League. Ve srovnání se soupeři v Evropské lize byli slávisté daleko robustnější, stopeři se víc podobali těm, které máme v Anglii, měli podobnou postavu. Znepříjemnili to Chelsea při standardkách, byli agresivní a hráli do těla. Slavia nepostrádala ani kreativitu, Stoch byl slušný v první půli, pak se trochu vytratil. Ale samozřejmě má co dokazovat proti svému bývalému klubu. A vím, že jsem říkal, že Slavii chyběla jakákoliv efektivita v zakončení, ale Olayinka měl dobré náběhy a byl hodně energický. Dokázal roztáhnout obranu Chelsea a dal jí zabrat, nebyl vždy ve vápně, ale odvedl kus práce a hodně to znepříjemnil krajním bekům. Zvlášť Azpillicuetu, kterého není snadné rozhodit, ale teď ho hodně odtahoval doprostřed. Vypadalo to, jako by hrál svůj vlastní zápas."

Jak jiný přístup se dá od Chelsea čekat v odvetě? Bude hrát ten nejsilnější tým i vzhledem k tomu, že prohrála s Liverpoolem a Evropská liga může být zase její nejlepší cesta do LM?

"Víte co, myslím, že ne. Pořád si budou říkat, že nejlepší cestou do LM je Premier League a že můžou skončit v top čtyřce. Aby se tak stalo, musejí porazit v pondělí Burnley. A na to po zápase se Slavií budou mít chvilku času se připravit. Myslím, že bude hrát silný tým, ale Sarri pracuje s 21 hráči prvního týmu a různě je obměňuje. Takže jediný hráč, u kterého se dá říct, že jasně patří do základu, je Eden Hazard. A ještě možná N'Golo Kanté. Ale když hraje Hazard, víte, že Chelsea vás bere vážně a dává do toho všechno."

A myslíte, že bude hrát?

"Je možné, že ano. Je daleko pravděpodobnější, že bude hrát tentokrát, než tomu bylo před týdnem, kdy se blížil zápas s Liverpolem. Chelsea má další den na to, aby se připravila na Burnley, on je v neskutečné formě, v posledních týdnech hraje parádní fotbal a samozřejmě to nevíme jistě, ale myslím, že tohle bude opravdu jeho poslední měsíc v Chelsea. Bude tedy chtít využít veškerých příležitostí, aby si ještě zahrál na tomto stadionu a aby zaujal fanoušky. Takže by byl zklamaný, kdyby nehrál od začátku. Na druhou stranu, Pedro potřebuje zápasové vytížení, Hudson-Odoi na Anfieldu střídal brzy. Takže třeba i on by mohl začít v základu. Willian hrál celé poslední dva zápasy, takže asi bude na lavičce. Sarri tedy má na výběr. Ale čekal bych, že Hazard se určitě do zápasu zapojí."

Takže věříte, že tentokrát Hazard opravdu změní dres a odejde z Chelsea?

"Ano, jsem o tom přesvědčený. Loni jsme byli v Petrohradě a po zápase o třetí místo na MS tehdy řekl, že očekává odchod. A to bylo už před rokem. Přesvědčili ho, ať ještě rok zůstane, ale opravdu si myslím, že se klub nechal zahnat do kouta. Nejednal o žádném prodloužení, nemá ani žádnou nabídku nové smlouvy. Chelsea nechce, aby za hráče za sto milionů liber nedostala za rok vůbec nic, takže teď bude nejlepší ho prodat. A opravdu si myslím, že nejvyšší členové vedení si to uvědomují a jsou připraveni na to, že svou oporu ztratí."

Poslední otázka - myslíte, že Chelsea byla zaskočena úrovní Slavie, nebo přesně tohle od ní čekala?

"Pokud máme věřit Sarrimu, že věděl, co na Chelsea čeká, že Slavia bude velmi těžkým a nebezpečným soupeřem, který bude hrozit z protiútoků, samotní hráči na to moc připraveni nebyli. Takže to byl pro ně trochu krok do neznáma. Ale tentokrát připraveni budou a na Stamford Bridge umějí protivníka smést. Během prvních dvaceti minut pak dokážou nasázet dva, tři góly. Nejsou konzistentní, ale v Evropské lize se jim tady daří a pro Slavii to asi bude hodně těžký večer. První gól bude zásadní. Pokud Chelsea bude v dvojzápase vést 2:0, nevidím cestu zpátky. Ale pokud se Slavia trefí první, Chelsea bude mít hodně co dělat."