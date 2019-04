Giroud: Slavia má skvělé fanoušky! Nikdy se nevzdáváme, odvětil Souček | iSport.cz

„S určitým odstupem tohle budeme určitě hodnotit jako úspěch. Dokázali jsme porazit velkokluby a hráli jsme vyrovnanou partii až na jeden poločas i s Chelsea,“ těšilo slávistického záložníka.

Ale bylo možná s trochou štěstí i na víc, že?

„Jsme zklamaní, že se nám nepodařilo přes Chelsea postoupit. V druhém poločase jsme ji na jejím stadionu přehrávali, měli strach, zdržovali...

Co tedy rozhodlo? Ten strašlivý úvod?

„Věděli jsme, že za stavu 1:4 bude hodně těžké něco se zápasem udělat. Ale zčista jasna jsme vstřelili dva góly a dokonce jsme mohli vyrovnat. Nic prostě nevzdáváme za žádné situace. Hodně týmů by se za tak nepříznivého skóre zatáhlo a jen by bránilo s vidinou možného debaklu. Ale my jsme hráli pořád stejně, napadali jsme. I proto jsme prohráli o jediný gól. A drželi jsme naději na postup.“

Přitom naději vám mohl dát už váš gól, snížení na 1:3...

„Štěpán Kolář (trenér brankářů) nám radil před zápasem, že by s tím mohla mít Chelsea problém. Vlastně jsme to ani netrénovali. Jen jsme si to řekli před zápasem a ukázali na tabuli. Jen je škoda, že to bylo až po třech inkasovaných brankách. Já byl strašně namotivovaný. Začátek byl teda ledová sprcha. Ale ve druhé půli jsme to zvládli excelentně, oklepali jsme se.

Znamená to třeba, že máte na Ligu mistrů? Teď už před vás kdekdo bude klást velmi vysoké cíle.

„Myslím, že jo. Musíme se ale všichni poučit. Porazili jsme Sevillu, s Chelsea to byla vyrovnaná partie, porazili jsme Genk. Podobné zápasy čekají Slavii v předkolech. musíme se poučit z chyb, a pak je šance velká.

Budete u toho?

„To se uvidí. Máme za cíl vyhrát ligu a pohár. A co se bude dít v létě, to se uvidí.“

Jaké jsou tedy limity současné Slavie?

„V porovnání s Chelsea šlo o dva odlišné světy, ale oba zápasy byly vyrovnané. Jen tady jsme neměli štěstí, spíše smůlu. Ale myslím, že to byly vyrovnané zápasy.

Co jste říkal na atmosféru? Fanoušci Slavie byli hodně slyšet, na konci navíc před vaší děkovačkou donutili posadit stewardy, vypadalo to až magicky...

„Užil jsem si to. Bylo skoro vyprodáno, naši fanoušci byli skvělí, byli slyšet více než fanoušci Chelsea, přestože měli převahu. Jsem rád, že sem přijeli, snad jsme jim to vrátili sympatickým výkonem a tím, že jsme nic nevzdali. Byl jsem na dopingu, kde jsem potkal Girouda, a ten taky říkal, že naši fanoušci byli skvělí.“

