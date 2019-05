Finále v Baku? Třetí nejvyšší návštěva, ale nejvíc prázdných sedaček | iSport.cz

Už při cestě na stadion šlo poznat, že tohle finále bude spíš turistickou atrakcí. Fanouškovské tábory byly nejednotné. Několik příznivců Arsenalu s íránskou vlajkou celou cestu k Olympijskému stánku vyvolávali: Írán, Irán. To když slyšeli angličtí fanoušci „kanonýrů“, začali na ně pískat a spustili zase svoje ostrovní popěvky. Nepřehledný kocourkov.

A podobně to vypadalo i uvnitř arény. Ta byla z velké části zaplněna, ale každý si tak nějak fandil po svém. Zatímco domácí Ázerbájdžánci přáli Arsenalu, jelikož v jejich dresu hraje Mesut Özil, který je díky tureckým kořenům v zemi brán jako bratr, když začala Chelsea střílet góly, znělo celým stadionem: Chelsea, Chelsea.

Na komorní atmosféře se odrazilo i tempo hry. To bylo místy v porovnání s Ligou mistrů až tréninkové. I ruský oligarcha Roman Abramovič, který se do Baku přiletěl podívat na svoji Chelsea, byl na kamerách několikrát přistižen, jak si na tribuně zívl. Z Premier League je holt zvyklý na větší jízdu.

Zástupci UEFA sice nahlásili třetí nejvyšší návštěvu (51 370) v historii finále Evropské ligy, ale kdyby se mělo vybrat to, kde byly nejvíce prořídlé tribuny a volná místa, vyhrálo by Baku, kde je celková kapacita 70 tisíc míst, na plné čáře.

A odpovídala tomu i atmosféra. O tu se snažili především fanoušci Arsenalu, ale místa několik desítek metrů od hrací plochy jejich snahu devalvovala. Právě to se stalo po utkání častým terčem debat – jak je možné prodat lístky do míst, kde na hřiště přes atletickou dráhu pomalu není ani vidět. Fotek, jak fanoušci (ne)vidí hráče na hřišti, byly plné sociální sítě. Skoro by se snad dalo i konstatovat, že kdo sledoval zápas u televizních obrazovek, měl se líp než lidé na stadionu.

Příští rok se hraje finále v polském Gdaňsku. Tamní stadion má sice kapacitu jen 43 tisíc, ale zároveň je bez atletické dráhy. A to všichni fotbaloví fanoušci rádi přivítají.