Boleslav cestovala 14,5 hodiny. Do Kazachstánu ji nechtěli pustit | iSport.cz

Parta kolem kapitána Marka Matějovského vyrazila na víc čtyři tisíce kilometrů dlouhou cestu v úterý v půl osmé vpodvečer z Mladé Boleslavi. Na hotel v Šymkentu dorazila ve středu okolo desáté hodiny dopolední středoevropského času.

Boleslavským se nevyhnuly komplikace. Během cesty se letadlo muselo dvakrát zastavit na dotankování, nejprve v Bukurešti, kde vše proběhlo relativně rychle a bez problémů.

Druhá zastávka v ázerbájdžánském Baku už ale pohodová nebyla. Boleslavská výprava v Baku strávila tři hodiny, protože Kazachstán jí nechtěl dát povolení, aby mohla zamířit do jeho vzdušného prostoru.

Středočeši byli na možné nepříjemnosti připraveni. Ostatně týden starý příklad Jablonce, který až s půldenním zpožděním odcestoval do Arménie, je varoval. „Ale nevystrašilo mě to. Hráče jsem upozorňoval na to, že se může něco podobného stát, tak aby případně nebrblali. To k tomu patří, není potřeba z toho dělat vědu,“ prohlásil už před odletem boleslavský trenér Jozef Weber.

„Celé jaro jsme bojovali o to, abychom hráli poháry. Vše okolo jsou okrajové věci. Hráčům jsem říkal, že jsme se dali na fotbal, tak to musíme zvládnout,“ dodal kouč Středočechů, kteří se proti Ordabasy Šymkent pokusí postoupit do třetího předkola Evropské ligy po úvodní remíze 1:1 doma.

