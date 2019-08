Čelůstka radí Spartě, jak přečkat turecké peklo: Hráči se moc neuslyší | iSport.cz

Jak vzpomínáte na fanoušky Trabzonsporu?

„Jsou hodně vášniví a je jich hodně. A to nejen v Turecku. Když jsme vyjeli do světa, třeba jen na soustředění, tak v Rakousku, Německu či v Nizozemsku se jich scházelo plno. I když šlo jen o přípravné zápasy v Evropě, tak jsme si připadali, jako když hrajeme doma. Jejich fanouškovská základna je fakt obrovská a jsou dost slyšet. Dokážou vytvořit pekelnou atmosféru. Na novém stadionu, kam se vejde čtyřicet tisíc lidí, když začnou, tak to s člověkem zamává.“

Jaké jsou pocity hráče, který poprvé okusí jejich bouřlivou atmosféru?

„No… (zamyslí se) Sparta se má rozhodně na co těšit. Pokud do toho Turkové šlápnou od první minuty, tak se její hráči asi nebudou moc slyšet. Měli by si vše důležité říct ještě před výkopem. A nesmí se tomu poddat. Tlak z tribun bude cítit, ale dá se to zvládnout. Co si pamatuji já, tak na starém stadionu byla jen poloviční kapacita a přesto byli fanoušci pořádně slyšet. Teď se hraje na novém, který je u moře, ale také má velmi dobrou akustiku.“

Sparta má v kádru například mladého Adama Hložka či Ladislava Krejčího, který hrával na jaře ještě druhou ligu. Může to s nimi zamávat?

„Také jsem začínal jako mladý v pohárech. Bylo mi dvacet a hráli jsme se Slavií na Crvene Zvezdě Bělehrad o postup do Evropské ligy. Byl plný stadion, atmosféra byla ohromná a pro mě to byl velký zážitek. Myslím si, že když se na to hráč dobře nachystá a počítá dopředu, že bude na stadionu peklo, tak už ho to na hřišti moc nepřekvapí. Hlavně já jsem spíš ten typ, který si zápasy před plnými tribunami užívá. Nesnáším, když je prázdný stadion, jako když se hrálo na Spartě. Soucítil jsem s klukama, protože to byla smrt na fotbal. Přirovnal bych to k návštěvě kina bez zvuku. Z tohohle pohledu to bude o moc lepší.“

Nakopne Trabzonspor vyprodaný stadion k lepšímu výkonu než předvedl v Praze?

„Určitě to bude mít velký vliv. Čím víc lidí přijde, tím lepší to je. Myslím si, že tohle může zápas hodně ovlivnit, protože fanoušci mohou hrát v tomhle důležitou roli.“

Turečtí fanoušci jsou vyhlášeni tím, že často dělají nepořádek blízko hotelu, kde přespává soupeř. Může to potkat i Spartu?

„To bych neřekl. Sice jsem to zažil v Istanbulu, ale bylo to výjimečné. Spali jsme na hotelu, bylo asi jedenáct večer, fanoušci přišli pod hotel a zpívali chorály, občas vybuchla nějaká pyrotechnika, ale policie to brzy vyklidila. Jinak to ale není pravidlem. Nemyslím si, že by Spartu něco takového čekalo.“

A co Guélor Kanga, který na Letné gestikuloval směrem k fanouškům Trabzonu. Přijde nějaká reakce?

„Myslím si, že Kanga moc nevěděl, co dělá, na koho to dělá a s kým si zahrává. V Turecku mu určitě za to dají co proto. Rozhodně to nepřejdou a znepříjemní mu to. Otázka je, zda on není ten typ hráče, se kterým to ani nehne."

Jak po úvodním duelu na Spartu v Turecku vlastně nahlíží?

„Sparta zápas ovládala, těch osmdesát minut byla skutečně lepší. Bylo znát, že měla za sebou už několik ligových zápasů, zatímco Trabzon jen přáteláky. Jenže paradoxně po průběhu toho utkání výsledek nahrává Trabzonsporu. I proto se stále považuje za favorita a věří, že to zvládnou.“

Co by se dělo, kdyby postoupila Sparta?

„Možná by na hřiště i něco vlítlo. (směje se). Lidé by byli ohromně zklamaní. Cítí, že jsou favoritem a nepřipouští si nic jiného. Počítají s tím, že Spartu vyřadí.“