Trabzonspor - Sparta. Nitu trefili do hlavy, Kaya rozdával selfie. Co Kanga? | iSport.cz

Kaya se fotil s fanoušky

Ani do jednoho zápasu proti Trabzonsporu nezasáhl, přesto měla přítomnost Semiha Kayi na soupisce Sparty ohlas. Už v Praze se na něj vyptávali turečtí novináři a to, jak je v zemi půlměsíce známý, uznávaný a populární, potvrdilo i chování fanoušků v Trabzonu. Už po příletu Sparty k odvetě třetího předkola Evropské ligy si jich několik se sparťanským stoperem udělalo fotku a stejné to pak bylo na stadionu. Třiadvacetinásobný turecký reprezentant potěšil několik návštěvníků střetnutí společným selfie, ale to bylo jediné, co mu mohlo dělat po vyřazení Sparty trochu radost.