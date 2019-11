Slovan cítí křivdu. Sporné momenty a jeho smutný konec v Evropské lize | iSport.cz

Smutní fotbalisté Slovanu Bratislava po porážce v Istanbulu, která znamenala konec nadějí na postup do jarní fáze soutěže • ČTK

Fotbalisté Slovanu Bratislava vyrazili na zápas Evropské ligy proti tureckému Besiktasi s vidinou udržení šance na boj o postup. Po prvním poločase utkání s istanbulským celkem vypadalo vše velmi dobře. „Belasí“ vedli díky gólu Erika Daniela 1:0, navíc jim hrál do karet i výsledek z Bragy, kde po úvodní pětačtyřicetiminutovce vedl Wolverhampton 3:1.

„Věděli jsme, že Wolverhampton vede, takže jsme si o přestávce říkali, že pokud zopakujeme výkon z prvního dějství, zůstaneme ve hře o postup,“ uvedl slovinský útočník bratislavského klubu Andraž Šporar, který měl v závěru poločasu velkou šanci na zvýšení na 2:0, ale neproměnil. „Můj poslední dotek nebyl ideální, míč mi zůstal mezi nohama. Možná, kdybych dal gól, dopadlo by to jinak,“ uvědomoval si.

Druhé poločasy obou zápasů skupiny K totiž vše převrátily. Nejen, že Braga vyrovnala na konečných 3:3 a rozhodla o tom, že Slovan nepostoupí do jarní fáze, ale ani Slováci nedokázali vedení udržet a nakonec na hřišti Besiktase prohráli 1:2.

Oba góly Turků však padly po minimálně sporných situacích. Prvnímu předcházel v 74. minutě souboj Šporara s Enzou Rocem, který albánský rozhodčí Enea Jorgji posoudil jako faul hráče Slovanu. „Byl to faul na mě, ale nic s tím už neuděláme,“ hlásil po zápase útočník slovenského celku. Po následné standardní situaci navíc právě Roco hlavičkou o břevno vyrovnal.

Obrat dokonal Besiktas v oslabení, kdy si Abdoulay Diaby ve vápně prostrčil míč mezi dvojici obránců a následně skončil na zemi. Penaltu poté proměnil Adem Ljajič.

„Nechci o tom mluvit, hodil si míč mezi hráče, nevím, jestli tam byl kontakt,“ řekl brankář Slovanu Dominik Greif, který zmínil i to, že na druhé straně podobný zákrok na Daniela posouzený jako faul nebyl. V 56. minutě totiž křídlo Slovanu proniklo před vápno, kde jej šlapákem zastavil Domagoj Vida. Sudí ale hned ukázal, že má hra pokračovat.

„Nenazval bych to nezkušeností nebo nováčkovskou daní. Hráli jsme s kvalitními soupeři, kteří když nás dostali pod tlak, tak jsme buď měli štěstí, nebo to jednoduše neustáli,“ uznal Greif po zápase, kdy už věděl, že se Slovan neprobojuje do jarní fáze Evropské ligy.