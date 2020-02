Šéf Brugg brání Krmenčíka: Česká liga je na nižší úrovni, musí si zvyknout | iSport.cz

Michael Krmenčík přestoupil z Plzně do Brugg • Club Brugge

Michael Krmenčík se hned v prvním utkání za Bruggy dostal po pár minutách na hřišti do slibné šance, ale nedokázal proměnit • Profimedia.cz

Michael Krmenčík nastoupil poprvé po přestupu do Brugg v základní sestavě • Twitter Club Brugge KV

Obránce Brugg Simon Deli a Michael Krmenčík před odletem do Manchesteru na odvetu Evropské ligy proti United • Profimedia.cz

Musí si zvykat. A rychle, protože tempo sezony letí v Bruggách naprosto brutálně. Michael Krmenčík odehrál v novém působišti po přesunu z Plzně pět ze šesti možných zápasů, zatím zapsal jedinou asistenci. „Tenhle kluk potřebuje čas na adaptaci,“ promluvil o české posile pro belgický server nieuwsblad.be generální manažer klubu Vincent Mannaert. Bruggy večer hrají odvetu vyřazovací fáze Evropské ligy proti Manchesteru United, Krmenčík vzhledem ke zdravotním problémům ostatních ofenzivních hráčů může v těžkém duelu na Old Trafford dostat šanci.

Krmenčík se na konci zmní přípravy s Plzní přesunul do Brugg, belgický lídr za českého útočníka vysázel 6,5 milionu eur, přibližně 169 milionů korun. Stal se extra nákladným zbožím, od kterého se čekají góly a důležité body v klíčových momentech.

26letý forvard naskočil do pěti ze šesti možných zápasů, vynechal pouze domácí duel Evropské ligy s Manchesterem United, který strávil na tribuně. Třikrát nastoupil od začátku, dvakrát jako střídající hráč, stihl zatím jednu asistenci. Na první branku stále čeká, někteří fanoušci začínají českého bijce kritizovat a dostávat pod tlak. Nicméně klub vyzývá k trpělivosti.

„Je třeba se na to dívat v širších souvislostech. Krmenčík k nám přišel poté, co dva měsíce nehrál ostrý zápas. Ideálně bychom ho měli zapracovat postupně. Kvůli různým okolnostem ale musel začít okamžitě pracovat. Sotva si vybalil kufry, už šel na hřiště,“ vysvětlil generální manažer klubu Vincent Mannaert.

Krmenčíka se zastal a zdůraznil, že mu Bruggy dají prostor, aby se na nové adrese rozkoukal. „Ten kluk potřebuje čas na to, aby se adaptoval. Tohle potřebují všichni hráči, obzvlášť ti, co přijdou v zimním přestupovém okně. Česká liga je na nižší úrovni, než belgická. Musí si zvyknout na rytmus a styl, který se u nás hraje,“ pravil Mannaert.

Český útočník je na hřišti především kvůli gólům. Aby začal pálit jako v posledních sezonách v Plzni, potřebuje být herně vyladěný a především naprosto psychicky v pohodě. „Jedině tak na hřišti dokáže být rozdílovým hráčem,“ upozornil manažer Brugg. „Michael zatím není na svých stech procentech. Když je jen na 75, nefunguje to. Ale jsem si jistý, že v téhle sezoně bude ještě důležitý,“ dodal.

Krmenčík se může předvést už ve čtvrtek večer, Bruggy hrají odvetu vyřazovací fáze Evropské ligy proti Manchesteru United. První zápas skončil 1:1, na Old Trafford belgický lídr potřebuje skórovat.

Český reprezentant má velkou šanci se dostat na hřiště. Bruggám chybí kvůli zdravotním problémům útočník Emmanuel Dennis, který se krásně trefil v prvním duelu. V neděli proti Charleroi se na delší dobu zranil zkušený záložník a jedna z opor Ruud Vormer, kvůli kartám nemůže na hřiště další středopolař Eder Balanta. Otazník zůstává u ofenzivního křídelníka Krépina Diatty.

Vepředu by mohl znovu dostat šanci mladíček Maxim De Cuyper, na úplný hrot má trenér Philippe Clement k dispozici dvojici David Okereke, Lois Openda. A také Michaela Krmenčíka, který si věří na základní sestavu.

Na koho volba do bitvy proti anglickému gigantovi padne? Podle informací iSport.cz je největším favoritem David Okereke, který dokáže víc pracovat do defenzivy. Krmenčík by mohl naskočit v průběhu jako nebezpečný žolík.

