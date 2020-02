Krmenčík proti United jen na tribuně, proč? Kouč vysvětlil, jak točí hráče | iSport.cz

Start vyřazovací fáze Evropské ligy proti United, k tomu narvaný domácí stadion. Přesně pro takové zápasy hrajete fotbal. Jenže Michael Krmenčík se trenérovi Brugg poprvé nevešel ani na lavičku. Z jakého důvodu? Podle informací iSport.cz rozhodně nejde o žádné odstavení české posily, na jejíž adresu zazněly i kritické komentáře ze stran fanoušků. Domácí uhráli ve čtvrtek večer s anglickým kolosem remízu 1:1, na českého forvarda by se mohlo dostat příští čtvrtek v náročné odvetě na Old Trafford.

Krmenčík po bleskovém přestupu z Plzně zasáhl do čtyř zápasů Brugg, hned ve svém prvním startu od začátku (pohár ve Warengemu) zapsal asistenci. V novém angažmá začal velmi dobře, jenže se musí srovnat s extrémně náročným programem – za sebou má tvrdou zimní přípravu ve Viktorii a přesun do nového klubu, kde rovnýma nohama skočil do kolotoče těžkých zápasů…

„Jeho poslední výkon proti Waaslandu Beveren (Bruggy v sobotu v lize zvítězily 2:1, Krmenčík odehrál celé utkání) nebyl dobrý, podobně jako u dalších hráčů týmu. Působil trošku neohrabaně. Ale potřebuje čas na adaptaci, dostane další šance,“ zhodnotil pro iSport.cz belgický novinář serveru nieuwsblad.be Bart Lagae. Reagoval tak na kritiku, která se směrem k českému útočníkovi nesla ze stran fanoušků.

Trenér Philippe Clement ve čtvrtek Krmenčíka vynechal z nominace, zápas s United (1:1) český reprezentant sledoval na tribuně. Bruggy na twitterovém účtu nejdřív Krmenčíka uvedly mezi náhradníky, jenže ze zápisu od UEFA vyplynulo, že útočníka velký šlágr minul.

Kouč v náročném programu zarotoval se sestavou a upřednostnil jiné typy. „Pracujeme tak, abychom zátěž rozložili mezi naše všechny hráče. Vždycky se díváme na to, jak je kdo čerstvý, podle toho určíme, koho nasadíme. Hráči odehráli ve 28 dnech osm zápasů, to je opravdu hodně,“ vysvětlil belgický kouč svou strategii.

Na střídačku posadil i obvyklého kapitána, zkušeného 31letého záložníka Ruuda Vormera. „Ruud toho spolu s Hansem (Vanakenem) odehrál v poslední době nejvíc. Jestli ho mrzí, že nenastoupil od začátku zrovna proti United? Vysvětlil jsem mu situaci, pochopil to. S hráči mám skvělý vztah, také se svým kapitánem,“ dodal Clement.

Naopak první šanci v dospělém áčku dostal v útoku teprve devatenáctiletý Maxim de Cuyper. „Trenér mi řekl dva dny před zápasem, že bych mohl nastoupit. Cítil jsem napětí, ale snažil jsem se hrát tak, jako vždycky,“ komentoval svou zkoušku ohněm.

Je zjevné, že Krmenčík musí o své místo na slunci v Bruggách tvrdě bojovat. Ale v množství dalších zápasů určitě dostane prostor na to, aby ukázal své kvality a začal střílet góly tak, jako se mu to dařilo v Plzni. Už v neděli hrají Bruggy doma proti Charleroi, ve čtvrtek pak jedou na odvetu na Old Trafford. Krmenčík by se v obou případech už měl objevit na hřišti.