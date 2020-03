United deklasovali Linec 5:0, Basilej přehrála Eintracht. Kodaň padla | iSport.cz

Fotbalisté Manchesteru United oslavují vstřelenou branku do sítě Lince • Reuters

United šli v Linci, kde se kvůli pandemii koronaviru hrálo bez diváků, do vedení v 28. minutě. Z hranice šestnáctky se trefil ranou do šibenice Odion Ighalo. Třicetiletý Nigerijec, jenž "Rudé ďábly" posílil v zimě, byl vidět i po přestávce a v 58. minutě poslal do úniku Daniela Jamese, který navýšil náskok.

Hosté dokonali debakl v závěru zápasu. V 82. minutě po náběhu za obranu skóroval Juan Mata a v nastaveném čase se prosadili z brejku Mason Greenwood a nedlouho po něm i ranou z třiceti metrů Andreas Pereira.

I Basilej se před prázdným hledištěm ve Frankfurtu dostala do vedení po necelé půlhodině hry. Z přímého volného kopu se trefil Samuele Campo. Po přestávce potvrdili vedení švýcarského týmu Kevin Bua a Fabian Frei.

Turecký Basaksehir udolal Kodaň 1:0 gólem z penalty, kterou dvě minuty před koncem proměnil bosenský záložník Edin Višča.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 28. Ighalo, 58. D. James, 82. Mata, 90+2. Greenwood, 90+3. Pereira Sestavy Domácí: A. Schlager – Ramsebner, Trauner (C), Ranftl – Reiter, Holland (76. Haudum), Michorl, Renner – S. Tetteh (61. Raguz), Klauss, Frieser (71. Balič). Hosté: Romero – Williams, Maguire (C), Bailly, Shaw – McTominay, Fred, B. Fernandes (78. Pereira) – Mata, Ighalo (85. Greenwood), D. James (71. Chong). Náhradníci Domácí: Balič, Gebauer, Haudum, Müller, Wostry, Raguz, Sabitzer Hosté: de Gea, Lindelöf, Pereira, Greenwood, Matić, Tuanzebe, Chong Karty Domácí: Trauner, Klauss, Ramsebner, Reiter Hosté: Shaw Rozhodčí Dias – Tavares, Soares (POR) Stadion Linzer Stadion, Linz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 27. Campo, 73. Bua, 85. Frei Sestavy Domácí: Trapp – D. Abraham (C), Hasebe (73. Ilsanker), Hinteregger – A. Touré, Sow (46. Paciência), Rode, N'Dicka – Kamada (78. Gaćinović) – André Silva, Kostić. Hosté: Omlin – Widmer, Cömert, Alderete, B. Riveros – Xhaka, Frei – Stocker (C) (90+2. Zhegrova), Campo (78. van der Werff), Petretta (67. Bua) – Cabral. Náhradníci Domácí: Rönnow, da Costa, Gaćinović, Chandler, Ilsanker, Kohr, Paciência Hosté: Nikolić, Bergström, Bua, Bunjaku, Pululu, van der Werff, Zhegrova Karty Domácí: Sow Hosté: Campo, Cömert, Alderete Rozhodčí Andreas Ekberg – Mehmet Culum, Stefan Hallberg (všichni SWE) Stadion Commerzbank-Arena, Frankfurt

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 89. Višća Hosté: Sestavy Domácí: Günok – Caiçara, Škrtel, Epureanu, Clichy – Aleksić, Tekdemir (86. Gulbrandsen), Kahveci – Višća (90+1. Okechukwu), Ba, Crivelli (76. Robinho). Hosté: Johnsson – Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson – Biel (90. Bartolec), Zeca, Stage – Daramy (62. Kaufmann), Santos (84. Fischer), Falk. Náhradníci Domácí: Babacan, Gulbrandsen, Okechukwu, Ponck, Robinho, Topal, Uçar Hosté: Grytebust, Bartolec, Fischer, Kaufmann, Oviedo, Papagiannopoulos, Thomsen Karty Domácí: Kahveci, Crivelli, Okechukwu Hosté: Santos Rozhodčí Stadion Başakşehir Fatih Terim Stadium, Istanbul

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 17. Júnior Moraes Sestavy Domácí: Casteels (C) – Steffen, Knoche, Brooks, Otávio – Arnold, X. Schlager, Gerhardt – Mehmedi, Weghorst, Brekalo. Hosté: Pjatov (C) – Dodô, Kryvcov, Matvijenko, Ismaily – Kovalenko, Antônio – Tetê, Patrick, Taison – Júnior Moraes. Náhradníci Domácí: Pervan, Roussillon, Klaus, Pongračić, Tisserand, Ginczek, Joao Victor Hosté: Chočolava, Marlos, Konopljanka, Maycon, Sikan, Bolbat, Trubin Karty Domácí: Weghorst Rozhodčí Skomina – Praprotnik, Vukan (SVN) Stadion Volkswagen Arena, Wolfsburg

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 37. Havertz Sestavy Domácí: McGregor – Barišić, Goldson, Edmundson, Tavernier (C) – S. Davis, Arfield, Kamara – Aribo, Morelos, Kent. Hosté: Hrádecký – Tah, Dragović, Tapsoba – Weiser, Havertz (C), Aránguiz, Demirbay, Wendell – Diaby, Bellarabi. Náhradníci Domácí: Foderingham, Hagi, Halliday, Kamberi, Katić, Ojo, Polster Hosté: Ažíl, Bailey, Baumgartlinger, Özcan, Palacios, Stanilewicz Karty Domácí: Kamara Hosté: Demirbay Rozhodčí S. Marciniak Stadion Ibrox Stadium (Glasgow)