ONLINE los play off EL: Plzni hrozí AC Milán, Liberec má v osudí Tottenham

Jan Matoušek posílá míč do sítě litevského FK Riteriai v 2. předkole Evropské ligy a pečetí výhru Liberce 5:1 • ČTK / Petrášek Radek

Plzeň a Liberec se dozví případného protivníka pro play off o postup do základní skupiny Evropské ligy • Michal Beranek / Sport

Čekají je boje v 3. předkole. Plzeň vyzve dánské Sönderjyske, Liberec čeká rumunský FCSB. Již dnes se ale oba čeští zástupci v Evropské lize dozvědí jména případných soupeřů pro závěrečné play off o postup do základní skupiny. Na koho mohou narazit? ONLINE přenos losu startuje ve 14 hodin.

Plzeň se po neúspěchu v 2. předkole Ligy mistrů na hřišti Alkmaaru (1:3 po prodl.) pokusí spravit chuť na evropské scéně postupem do základní skupiny Evropské ligy. V cestě jí nejprve bude stát dánské Sönderjyske, se kterým se utká o postup do play off příští čtvrtek.

Již dnes budou Viktoriáni ale znát variantu protivníka, s nímž se v případě postupu přes Dány střetnou o základní skupinu. UEFA zúžila okruh možných soupeřů a Západočeši, kteří budou mezi nasazenými celky, tak mohou narazit na lepšího z dvojic CSKA Sofia (Bulharsko) – B36 (Faerské ostrovy), AC Milán (Itálie) – FK Bodö/Glimt (Norsko), Hapoel Beer-Sheva (Izrael) – Motherwell (Skotsko).

Nejen Plzeň bude dnes v osudí losu play off Evropské ligy. Možného rivala se dozví také Liberec, který si poradil ve 2. předkole s litevským FK Riteriai (5:1). Slovan, pokud si chce zahrát o základní skupinu, musí nejprve ve čtvrtek od 19 hodin uspět na hřišti FCSB. Rumuni se do 3. předkola dostali díky vítězství v nevídané přestřelce nad srbským celkem Bačka Topola. Duel dospěl za stavu 6:6 do penaltového rozstřelu, ve kterém byla úspěšnější bývalá Steaua.

Liberec, který bude nenasazený, se v případě postupu přes Rumuny může v play off těšit na některého soupeře z následujících dvojic: Galatasaray (Turecko) – Hajduk Split (Chorvatsko), Škendija (Makedonie) – Tottenham (Anglie), Standard Lutych (Belgie) – Vojvodina (Srbsko), APOEL (Kypr) – Zrinjski (Bosna a Hercegovina).