Mládí do Evropy. Sparta vytáhla na Lille talent z dorostu i slavné jméno

Za normálních okolností by jim klub musel napsat omluvenku do školy. Jenže běžný režim má od toho současného hodně daleko. I proto Sparta bere na úvodní duel základní skupiny Evropské ligy hned několik hráčů narozených v roce 2000 a později. „Musíme vzít situaci takovou, jaká je. Věřím, že všichni hráči, kteří jsou nominovaní, udělají maximum pro to, abychom podali co nejlepší výkon,“ přeje si trenér Václav Kotal. Pro některé mladíky bylo dosud vrcholem ČFL či dorostenecká liga. O koho se jedná?