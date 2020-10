Čelůstka: Výsledek 0:3 mrzí. Prázdné San Siro? Velká škoda pro fotbal

Ze zápasu AC Milán si odvážíte prohru 0:3, jaké panují pocity?

„Od začátku jsme věděli, že to bude náročný zápas. Bohužel mě, ale i ostatní, mrzí výsledek. Myslím si, že se dal uhrát lepší výsledek.“

Co utkání zlomilo ve prospěch AC?

„Škoda, že jsme si individuální chybou nechali otevřít skóre. To se ale ve fotbale stává. Do poločasu jsme s nimi hráli pořád ještě otevřeně. I začátek druhé půle byl myslím v pohodě. Do té doby, než jsme dostali druhou branku. Soupeř už měl pak navrch, měl více sebevědomí, byl více na míči a dotáhl to do takového výsledku.“

Lze si vzít z prohry 0:3 něco pozitivního do dalších zápasů?

„Máme další zkušenost s velkým pohárovým zápasem. Musíme si z toho vzít poučení. Podíváme se na to ještě jednou a budeme se snažit v příštích zápasech tyto nabyté zkušenosti uplatnit.“

Jaké to bylo, hrát před prázdným San Sirem?

„Bylo by lepší, když by ten stadion byl plný, nebo alespoň nějak slušně zaplněný. Pro nás, i když se hraje venku, tak je lepší, když tam fanoušci jsou. Je to velká škoda pro fotbal.“