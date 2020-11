Pěsti Hoffenheimu proti rasismu. Gesto pro parťáka, žalostní Koronačeši

Munas Dabbur se trefil do sítě Liberce • ČTK

Hoffenheim vstoupil do zápasu s Libercem lépe • Reuters

„Hoffenheim porazil Koronačechy,“ zní titulek na serveru Bild.de. „Díky výhře 5:0 nad Libercem zůstává tým trenéra Sebastiana Hoenesse v čele skupiny Evropské ligy a přiblížil se postupu do play off. Po pondělní ligové prohře 1:3 s Unionem Berlín se objevilo v sestavě šest nových hráčů a ti využili toho, že pátý tým v tabulce české ligy musel kvůli koronaviru nahradit 15 hráčů,“ stojí v referátu Bildu.

Také server n-tv.de poukázal na fakt, že oslabený Liberec musel hrát ve značně obměněné sestavě. „Hoffenheimu přistálo další vítězství v Evropské lize, tentokrát vyhrál 5:0 nad žalostným Libercem. Trojnásobnému českému šampionovi kvůli koronaviru chybělo 15 hráčů. Po předchozí prohře 1:5 na hřišti CZ Bělehrad dostal Liberec další ránu do vazu,“ napsal server n-tv.de.

„Tým ze severních Čech neměl v jednostranném zápase ani jednu šanci. Slovan mohl použít pouze pět profesionálů z pravidelné sestavy. Vzhledem k tomu, že je realizační tým Liberce také v karanténě, seděl trenér Pavel Hoftych na lavičce zcela osamocený,“ dodal portál s tím, že Liberec od začátku října nemohl kvůli protikoronavirovým opatřením hrát zápasy v české lize.

Pěsti jako gesto jednoty

Server sport1.de poukázal na to, že Hoffenheim výhrou 5:0 zaznamenal své největší vítězství v evropských pohárech. „Hoffenheim dál v Evropě udává tón. V bundeslize se sice týmu momentálně nedaří, v Evropské lize však září. Tři výhry a nejvyšší vítězství Hoffenheimu v evropských pohárech hodně přiblížily klubu premiérový postup do play off soutěže,“ stojí v reportáži sport1.de.

Portál si všiml také toho, že hráči Hoffenheimu oslavili první gól gestem na podporu anglického spoluhráče Ryana Sessegnona, který na instagramu čelil rasistickému příspěvku.

„Hvězdy Hoffenheimu věnovaly první gól týmovému kolegovi Ryanu Sessegnonovi, který nedávno čelil odpornému rasistickému útoku. Všichni spoluhráči zvedli pěsti jako projev jednoty. Dvacetiletý záložník, jenž zůstal po celý zápas na lavičce, byl na instagramu nazván negrem a otrokem,“ dodal server sport1.de.

Anglický reprezentant do 21 let, který v Německu hostuje z Tottenhamu, pak po zápase svým spoluhráčům poděkoval na Twitteru. "Moji kluci. Solidarita," napsal a vzkaz doplnil o emotikony srdíčka a sevřených pěstí, k čemuž přidal i hashtag Ne rasismu.