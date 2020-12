Hoftych před Zvezdou: Prali jsme se statečně! Kanga v kabině není téma

Na severu si dobře pamatují, kdo je poslal do druhého předkola místo základní skupiny Evropské ligy. Guélor Kanga. Gabonský středopolař se vrací pod Ještěd poprvé od pohárového finále minulé sezony, které rozhodl gólem z penalty, tentokrát ale už v dresu Crvene Zvezdy. Trenér Slovanu Pavel Hoftych razantně odmítá, že by byl právě 30letý exsparťanský záložník v kabině tématem. Jak se Slovan chystá popasovat s derniérou na mezinárodní scéně?

Má tým slíbenou nějakou odměnu za úspěch v zápase, který už postupující neovlivní?

„Zatím nemá, uvidíme, jestli něco nepřinesou hodiny před zápasem... Každopádně hrajeme také za prémie, které byly stanoveny před začátkem skupiny. Ty jsou jasné dané.“

Půjde o vaší rozlučku s Evropskou ligou, jak se za ní budete ohlížet?

Do základní skupiny jste prošli před tři předkola, dvakrát skolili Gent... „Byla to hrozně dlouhá cesta. Minulou sezonu jsme měli tři šance, jak se dostat do Evropy: pohár se Spartou, čtvrté místo, na které se nakonec dostal Jablonec, a pak kvalifikační zápas o vše. Kdyby nám někdo v té době řekl, že půjdeme do skupiny, bylo by nám jasné, že je ještě stále hrozně daleko. Povedlo se, odehráli jsme kvalitní zápasy a prošli si zkušenostmi. Pevně věříme, že jsme ještě schopni udělat poslední body, každopádně jsme si to všichni užili.“

Mohli jste mít pozici jednodušší, kdyby vás ve finále MOL Cupu o základní skupinu nepřipravil Guélor Kanga gólem z penalty v závěru. Jak se na jeho návrat těšíte?

„Prohodili jsme s ním pár slov v Bělehradě, kde nemohl nastoupit. Není pro nás v kabině tématem. Jde sice o velmi kvalitního hráče, ale neřešíme Kangu, řešíme jen kompletní Zvezdu jako soupeře.“

Nemohl by srbský celek vzhledem k jistému postupu vstoupit do utkání trochu vlažněji?

„Myslím, že se to nestane. Neznáme záměr Zvezdy, dozvíme se ho až v zápase, ale jde o velmi silné mužstvo. Válcuje srbskou ligu, kde doposud ztratilo jen dvakrát body ani jednou neprohrálo. Uděláme maximum, abychom se rozloučili se soutěží týmovým a kvalitním výkonem. Jen mě strašně mrzí, že zápas neuvidí liberečtí fanoušci. Pořád to rozhodnutí trochu nechápu...“

O přínosu pro hráče se nemusíme bavit, ale co dá zkušenost, kterou jste zažili, trenérovi? Možná ho naučí hledat chyby v systémech, které na první pohled žádné nemají...

„Je to tak. Prožil jsem základní skupinu (jako generální manažer) dva roky zpět s Radkem Látalem v Trnavě, ale z role trenéra je vše trochu jiné. Přesně, jak říkáte, tyto zkušenosti se dají v budoucnu využít. Nejde přitom jen o hledání skulin v kompletních sestavách silných soupeřů, ale i emoční průběhy zápasů, které rozhodovaly poslední minuty jako proti kyperskému APOELu. Zápas třetího předkola v Rumunsku byl zase těžký psychicky, soupeř proti nám složil na poslední chvíli velmi silné improvizované mužstvo. Situace se naopak obrátila ve skupině, kdy nás proti Crvene Zvezdě a Hoffenheimu postihl koronavirus. Prali jsme se po naší cestě statečně. Všichni máme krásné zážitky."

Po konci v pohárové Evropě vás navíc hned v neděli čeká Slavia...

„Říkali jsme si, že nás čeká co tři dny zápas. Je to raketa. Bavili jsme se s hráči o tom, že nás máme v losu další evropské týmy: Slavii a pak v posledním kole také Spartu. Je to pro nás vlastně pořád Evropská liga... Crvena Zvezda i Slavia jsou špičkové mančafty, je dobrá zkušenost a zároveň možnost, zahrát si proti hráčům, kteří jsou v mnoha ohledech silnější než vy. Kvalitní výzva pro budoucnost."