Provod po Leicesteru: V odvetě můžeme být sebevědomí

Takže nemáte důvod zahazovat naději na postup.

„Já jsem přesně takový zápas čekal. Možná jen po našich ztrátách míče byl Leicester asi ještě rychlejší, než na co jsme se připravovali. Ve druhé půli jsme ale začali lépe držet balon, byli jsme na něm víc a víc, možná i proto, že Leicester míň napadal. Kdybychom řešili některé situace líp, byli jsme efektivnější v poslední třetině hřiště, mohlo to pro nás skončit ještě líp.“

Ale i Leicester se dostával do nebezpečných pozic, hlavně ta šance Harveyho Barnese ze začátku utkání..

„Ano, Ondra Kolář tam chytil velkou šanci, museli jsme něco ustát. Ale ten výsledek do odvety určitě není neřešitelný. Uvidíme, co bude za týden.“

Je možné najít nějakou paralelu s play off Ligy mistrů s Midtjyllandem? První zápas byl taky dost svázán taktikou, bylo to opatrné, skončilo to 0:0, odveta byla otevřená...

„No, k tomu zápasu s Midtjyllandem bychom se vracet nechtěli... Na to myslet radši nebudeme. Potvrdili jsme si teď, že jsme se za tu dobu hodně posunuli, jsme vyspělejší tým, který je takhle těžké zápas schopný zvládat na úrovni, možná jsme tím zaskočili i Leicester. Můžeme být sebevědomí a jít do odvety odhodlaní, že můžeme dát gól a že můžeme postoupit.“

Jaké byly souboje ve středu hřiště s Jamesem Maddisonem a Yourim Tielemansem?

„Myslím, že Leicester má těch kvalitních hráčů strašně moc a my se museli připravit na všechny. Tihle hráči uprostřed jsou strašně nevyzpytatelní, balony dostávají klidně i pod tlakem a stejně si ví rady, musíte jim pořád bránit silnější nohu, protože dovedou vykouzlit přihrávku do prostoru zničehonic. To je těžké zastavovat. Snažili jsme se jim být co nejblíže, ale i tak se kolem vás Tielemans obtočí a přihraje... Je hrozně chytrý a rychlý. Ale i tak jsme si to užívali, jsou to top hráči z top ligy a pro nás je skvělé, že jsme si ověřili, že takové zápasy dokážeme hrát.“

Možná by soupeř byl ještě nebezpečnější, kdyby byl lépe připravený trávník, alespoň tak se vyjadřoval kouč Leicesteru Brendan Rodgers, který byl nespokojený s kvalitou hřiště...

„Nevím, jsme tu zvyklí na ještě trochu jiné terény, než kde pravidelně hrává trenér Rodgers. Já můžu chlapy jen chválit, vidím je tu každý den, jak na tom makají. On asi nemá to správné srovnání, vidí trávníky v Anglii, kde je to všude top. Kdyby viděl, na čem se hraje jinde v Česku, hodně by se divil. Na to, v jakém období se nacházíme, tak hřiště bylo skvěle připravené, nic, na co by se dalo vymlouvat.“