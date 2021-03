Manchester United remizoval s AC Milán, výhru ztratil v nastavení

Lepší vstup do ostře sledovaného utkání měl italský celek, který v úvodní čtvrthodině dopravil dvakrát míč do sítě brankáře Hendersona. Jak trefu Leaa z šesté, tak gól Kessieho z 12. minuty však rozhodčí pro ofsajd, respektive hru rukou neuznali. Domácí pak mohli udeřit šest minut před přestávkou, ale Maguire trefil po rohovém kopu zblízka jen tyč.

„Rudí ďáblové“ se dočkali až ve druhé půli, kdy skóroval pohotovou hlavičkou zády k brance Diallo. Mladý talent z Pobřeží slonoviny zaznamenal první gól za United při své první střele v rudém dresu, a to pět minut poté, co vystřídal Martiala. Ve věku 18 let a 243 dní se stal též nejmladším mimobritským střelcem United v evropské soutěži.

Když už se zdálo, že to bude branka vítězná, naskočil si ve druhé minutě nastaveného času na Kruničův rohový kop Kjaer a srovnal. United tím přišli nejen o nadějný náskok do odvety, ale též o šňůru 503 minut bez inkasovaného gólu.

Nulu na kontě držel dlouho na hřišti Ajaxu Amsterodam i přemožitel Leverkusenu s Patrikem Schickem, Young Boys Bern. Nizozemský tým však uklidnil po hodině hry přesnou ranou Klaassen a cestu k výhře 3:0 dokonali ještě Tadič a Brobbey.

Výhodu domácího hřiště naopak nevyužilo Dynamo Kyjev, jež prohrálo s Villarealem po trefách dvou španělských obránců Torrese a Raula Albiola 0:2.

Další čtyři zápasy se hrají od 21:00.

Úvodní zápasy osmifinále fotbalové Evropské ligy:

Manchester United - AC Milán 1:1 (0:0)

Branky: 50. Diallo - 90.+2 Kjaer.

Dynamo Kyjev - Villarreal 0:2 (0:1)

Branky: 30. Torres, 52. Albiol.

Ajax Amsterodam - Young Boys Bern 3:0 (0:0)

Branky: 62. Klaassen, 82. Tadič, 90.+2 Brobbey.

21:00 AS Řím - Šachtar Doněck, Olympiakos Pireus - Arsenal, Tottenham - Záhřeb, Granada - Molde.