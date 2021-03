Kdo nahradí ve Slavii Koláře? Osmnáctiletý nováček bez startů chytá šanci

První očividný defekt: hluboká krvavá rýha na čele a další otřesná tržná rána pod levým okem. Následná diagnóza: zlomenina čelní kosti a po pátečním odpoledním příletu okamžitě do střešovického špitálu. Slavia přišla zatím na neznámo dlouhou dobu o svou nepostradatelnou jedničku Ondřeje Koláře. Záskok v odvetě osmifinále Evropské ligy ve Skotsku proti Rangers zvládnul osmnáctiletý Matyáš Vágner, byl to jeho vůbec první seniorský soutěžní start, nejen v áčku Slavie.

„Jestli měl ten zápas nějakého hrdinu, tak Vagyho. Debut v takové situaci… Klobouk dolů, jak byl klidný, jak to zvládnul, sebral nějaké centry. Byla to pro něj nelehká situace, všichni od lavičky soupeře začali hned křičet, ať jejich hráči hodně střílí, když tam šel,“ říkal spokojený trenér Jindřich Trpišovský.

Stav byl 1:0 pro „sešívané“, tedy utkání stále otevřené ohledně třeba případného prodloužení. Otřesný faul, za který může Kemar Roofe vyfasovat až deset zápasů natvrdo, totiž vyřadil nepostradatelnou oporu Ondřeje Koláře. A na plac se musel začít chystat osmnáctiletý Matyáš Vágner.

Člen slávistického dorostu, který s mužstvem jezdí, protože zranění provázelo v posledních týdnech i další jeho zkušenější kolegy z prvního týmy Jana Stejskala a Přemysla Kováře.

V tu dobu měl za áčko červenobílých přesně nula soutěžních startů. A ještě lépe, nebo spíš hůře… Dosud nechytal ani jeden soutěžní zápas v seniorském fotbale. Ani v třetiligovém béčku.

Vágner přišel do Edenu v červenci 2016 z pražského Tempa a byl umístěn do výběru do sedmnácti let. Sbíral starty v reprezentační šestnáctce i sedmnáctce, v zimě byl povýšen k pravidelnějšímu pobytu v áčku právě kvůli zdravotní situaci mezi brankář. Jinak pár příprav už ve výběru Jindřicha Trpišovského absolvoval, třeba i tu letní před necelým rokem, během níž odchytal druhý poločas přáteláku proti rakouskému St. Pöltenu. Na mrňavém stadionku v příhraničním městečku Laa an der Thaya udržel za 45 minut nulu.

A povedlo se mu to i během poslední půl hodiny na Ibrox Stadium. Pochopitelně ale za zcela nervóznějších okolností. Inkasovat třeba jen jednou, mohlo znamenat prodloužení a natahování drsného debutu. Dobře rozjetou odvetu ale nepokazil, hned po pár chvilkách na hřišti sezobnul dlouhý míč před útočníkem soupeře.

Přitom při nástupu měl mladý Vágner po boku neustále gólmanského trenéra Štěpána Koláře, který mu dodával sebevědomí. Uklidňoval ho před horkou premiérou.

Všem se pak definitivně ulevilo, když Nicolae Stanciu druhým gólem jistil čtvrtfinále Evropské ligy.

Není vyloučeno, že Vágner v případě delší absence Koláře dostane prostor i v dalších utkáních. Náhradník Přemysl Kovář teprve před pěti dny odhodil berle, a stejně je jeho pozice v mužstvu spíš „trojková“. Před ním je ještě posila z Mladé Boleslavi Jan Stejskal, i on ovšem od pohárového duelu proti Karlovým Varům lehce marodil.

Ať už to vezme kdokoliv, přebírat Kolářovu úlohu bude neskutečná fuška. Vždyť slávistická jednička pustila v této sezoně své kolegy do brány pouze tehdy, když se hrál domácí pohár. V lize a v Evropě vůbec.

Varianty za Ondřeje Koláře Matyáš Vágner

18 let

Soutěžní bilance ve Slavii: 1 zápas/1 nula Jan Stejskal

24 let

Soutěžní bilance ve Slavii: 2 zápasy/0 nul Přemysl Kovář

35 let

Soutěžní bilance ve Slavii: 15 zápasů/5 nul