Kolář: Měl jsem trochu obavy, ale zvládlo se to. Helmu už si nechá

Tohle rozhodnutí vyšlo. Brankář Slavie Ondřej Kolář se cítil dobře, nasadil kevlarovou masku a helmu a vyrazil krotit „kanonýry“. Přesně tři týdny po děsivém zákroku od Kemara Roofa z Rangers, který mu způsobil zlomeninu čelní dutiny. Rozhodnutí leželo hlavně na něm, do zbytečného rizika by nikdo nešel. Kolář obstál v prvním čtvrtfinále Evropské ligy velmi dobře, maska ho trochu limitovala, když sledoval dění na stranách. „Ale zvládlo se to, odvážíme si cennou remízu,“ prohlásil gólman červenobílých po výsledku 1:1 v Londýně. Pro ČT také potvrdil, že helmu už neodloží. „Už se těším, až masku za nějakých osm devět týdnů sundám. Ale ta helma mi zůstane. Tu už si asi nechám preventivně.“

Jak se vám chytalo?

„Dobře, věděl jsem, že to bude těžký zápas. Trošku jsem měl obavy z toho, jaké bude chytat v helmě a masce po tak dlouhé době. Ale v zápase jsem to nějak nevnímal. Není příjemné masku mít, nějaké body do stran jsem neviděl, ale zvládlo se to a odvážíme si cennou remízu.“

V čem vás maska limitovala?

„Člověk se potí, teče mu to do očí, pořád jsem se otíral. Před sebou vidím všechno dobře, strany mi dělají trochu problém. Ale maska je vyrobená na míru a je udělaná fantasticky. Měl jsem ji teď na třech trénincích, trošku jsem si na to zvykl. Nic příjemného to ale není. Už se těším, až masku za osm devět týdnů sundám. Helma mi ale zůstane, tu už si asi nechám preventivně, když by mělo přijít nějaké zranění nebo náraz, tak ať ji mám. S helmou budu chytat do konce kariéry.“

Zahřál jste se zákrokem po hlavičce Holdinga. Pomohlo vám to?

„Nejdřív jsem si myslel, že míč byl při centru už za lajnou, ale nepískalo se. Soustředil jsem se na míč, viděl jsem, že Holding vyskočil nejvýš, trefil to. Pak už to bylo jen o reflexu. Jsem rád, že jsem tu šanci chytil. Tenhle zákrok mi hrozně pomohl.“

Jakým výsledkem je remíza 1:1 pro odvetu?

„Je přijatelnější než 0:0, dali jsme gól na hřišti soupeře. Když jsme inkasovali, strašně mě to mrzelo, protože jsme vzadu hráli velice dobře, nedělali jsme tolik chyb. Pak přišel gól na konci. O to větší byla euforie, když jsme srovnali na 1:1 a odvážíme si cennou remízu s gólem z venku. Doufám, že doma to bude podobné a postoupíme.“

Klapala souhra s obranou, v níž netradičně na pozici stopera nastoupil Tomáš Holeš?

„Myslím, že vzadu nebyl vůbec žádný problém. Na Tomáše Holeše můžu pět jenom ódy, hrál famózně. Byl jsem až překvapený, jak mi odskakoval, jak bránil. Klobouk dolů, jak to zvládl. Všem vytřel zrak, ukázal, jaký je to hráč. Vážím si toho, jak se šance chopil.“