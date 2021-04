Kolář: Arsenal nám svou kvalitou otevřel oči. Je to ale fantastická sezona

Není ale škoda, že to končí zrovna takovým výpraskem?

„Hned teď po zápase jsem smutný. Všichni jsme prostě doufali, že je velká šance postoupit, oni nám ale ukázali, jak velký tým jsou, a kdo vezme otěže toho zápasu.“

Což se ukázalo nejvíc v té krátké pasáži v prvním poločase, kdy Arsenal vstřelil tři góly…

„A ještě jeden gól, ten první, neuznali, bylo to rychlé… A do minuty jsme dostali další, který už platil. Vstoupili jsme do toho přitom docela dobře, kombinovali jsme, ale jak jsme inkasovali, bylo to od nás ustrašené, báli jsme se hrát. Je to pro nás smutný konec.“

Dalo se vůbec s tou smrští něco dělat?

„Byly to takové situace… První gól po slalomu, kdy hráč prokličkoval vápnem, na poslední chvíli jsem šel Pépému pod nohy, ale zvednul to přese mě. Druhý gól z penalty, zase smutný… Třetí si navedl na střed, vystřelil na přední, já předtím udělal úkrok na druhou stranu, nestihl jsem reagovat. Arsenal nám otevřel oči, v jaké kvalitě hrál.“

Jak budete na tuhle jízdu Evropskou ligou vzpomínat?

„Teď je to smutné, všichni jsme špatní z toho, že jsme nepostoupili dál, ale postupem času dojdeme k tomu, že to byla neskutečná sezona, dostali jsme se strašně daleko v Evropě, jsme první v lize. Kdyby nám někdo po té první prohře v Beer Ševě řekl, že dojdeme takhle daleko, budeme si všichni ťukat na hlavu. Fantastická sezona.“